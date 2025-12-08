Štiri leta zapora za izsiljevanje Son Heung-mina

Ženska, ki je za denar izsiljevala kapetana južnokorejske nogometne reprezentance Son Heung-mina, češ da je noseča z njegovim otrokom, je bila danes obsojena na štiri leta zapora. Kot poroča tamkajšnja agencija YONHAP, je ženska lani od Sona izsilila 300 milijonov wonov (približno 176.000 evrov).

Obsojenka s priimkom Yang je od prvega zvezdnika Južne Koreje izsilila denar tako, da mu je poslala posnetek ultrazvoka ploda in grozila, da bo to objavila v javnosti.

Gotovino je menda zapravila za luksuzno in dizajnersko blago, preden sta ona in sostorilec s priimkom Yong, njen takratni fant, ki je bil zaradi poskusa izsiljevanja obsojen na dve leti zapora, poskušala od zvezdnika Los Angelesa izsiliti še 70 milijonov wonov (41.000 evrov).

33-letni Son je zavrnil plačilo in kontaktiral policijo, kar je privedlo do poznejše aretacije in obtožnice. Oba izsiljevalca sta bila sicer od maja v priporu.

Obtoženca sta izkoristila Sona za vrsto kaznivih dejanj, kar je Južnokorejcu povzročilo veliko duševno bolečino, zapis v sodbi navaja francoska tiskovna agencija AFP.