Štirikratni slovenski prvak v stečaj

Po nogometnih Domžalah, klub je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdanji slovenski nogometni prvoligaš, ND Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel v stečajni postopek tudi klub, je objavljeno na spletni strani Ajpesa.

Usoda novogoriškega kluba je dolgo visela na nitki, ko članska ekipa ni prejela tekmovalne licence za igranje v drugi ligi. Iz vodstva ND Gorica so prihajali namigi, da želijo ohraniti klub pri življenju tudi zaradi mlajših selekcij. Nato pa so iz društva v začetku avgusta sporočili, da so izstopili tudi iz tekmovanj mlajših selekcij pod okriljem Nogometne zveze Slovenije in medobčinske zveze, dejavnosti pa prenesli na Društvo mladih nogometašev Gorica (DMNG).

Kot so takrat zapisali pri ND Gorica v zadnjem sporočilu za javnost, so v klubu vseeno skušali zagotoviti dolgoročno stabilnost in ohraniti članski nogomet v Novi Gorici. »Prepričani smo, da mora ND Gorica kot pomemben nosilec nogometne tradicije v mestu ohraniti članski nogomet in ustvariti temelje za prihodnji razvoj,« so zapisali 7. avgusta, zdaj pa je jasno, da klubu to ni uspelo.

Začetek stečajnega postopka tudi formalno pomeni konec ND Gorica.