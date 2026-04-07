Štirje želijo pod dežnik Uefe, najmanj dva v prvo ligo

Maribor, Koper, Olimpija in Bravo so ta teden v položaju, ko ena zmaga ali en spodrsljaj lahko odločita sezono – ne le na domači lestvici, temveč tudi pri razdelitvi mest, ki vodijo v evropska nogometna tekmovanja. Ker slovenski klubi od nagradnega sklada Uefe dobijo zneske, ki močno presegajo letne proračune marsikaterega tekmeca v ligi, bo razplet boja za drugo in tretje mesto merilo športnega in finančnega uspeha naslednje sezone.

Analiza zadnjih kol kaže, da ima Celje z 12 točkami naskoka in serijo štirih zmag trenerja Vitorja Campelosa naslov skorajda v žepu, toda napetost se seli nižje po lestvici, kjer direktni derbiji med Mariborom, Koprom, Olimpijo in Bravom v aprilu obljubljajo ostro selekcijo ambicij. V ozadju pa se tiho rešuje tudi vprašanje dodatnih kvalifikacij in dvoboja z najboljšimi iz 2. SNL – kdo bo sezono končal kot zmagovalec in kdo kot začasni preživeli?