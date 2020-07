Sto tisočakov za pihanje

Milano

Vozil Rolls-Royce

Marcelo Brozović je že pet let član Interja. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

- Hrvaški nogometašje po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hine zaradi vožnje pod vplivom alkohola prejel visoko denarno kazen. Njegov klub Inter iz Milana mu je namreč po navedbah italijanskih medijev naložil kazen v višini 100.000 evrov.Hrvaški nogometni reprezentant in vezist Interja, ki ga kot kapetan na zelenici vodi Slovenec, je v zgodnjih sobotnih urah ostal brez vozniškega dovoljenja. Tega mu je italijanska policija vzela, potem ko so ga po vožnji skozi rdečo luč ustavili in ugotovili, da je prekoračil dovoljeno zgornjo mejo vsebnosti alkohola v izdihanem zraku.Italijanski časnik Corriere dello Sport je v soboto poročal, da je 27-letnik vozil avto znamke Rolls-Royce z nemškimi registrskimi tablicami in da je zaradi storjenih kršitev ostal brez vozniškega dovoljenja.Inter bo danes zvečer gostil Torino na zadnji tekmi 32. kroga italijanskega prvenstva. Hrvat pa bo po poročanju Hine tekmo navzlic prometnim prestopkom začel v prvi enajsterici.Milančani so na lestvici s 65 točkami trenutno četrti, za tretjeuvrščeno Atalanto, za katero igra, zaostajajo dve točki, za drugim Laziom pa tri. Juventus je na vrhu nedosegljiv z 11 točkami prednosti.