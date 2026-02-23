Stojanović na klopi sarajevskega Željezničarja zdržal zgolj štiri tekme

Slovenski nogometni trener in nekdanji selektor reprezentance Slaviša Stojanović se po vsega štirih tekmah poslavlja od klopi Željezničarja, je na spletni strani sporočil sarajevski klub. Šestinpetdesetletni Stojanović je na klop šestkratnega bosanskega prvaka sedel konec decembra in se poslovil po vsega štirih tekmah spomladanskega dela.

Željezničar je pod Stojanovićevim vodstvom izgubil vse tri tekme v prvenstvu, napredoval pa v četrtfinale pokalnega tekmovanja. Nazadnje je sarajevski klub v gosteh izgubil proti Veležu iz Mostarja, na lestvici pa zaseda šesto mesto s 25 točkami. Na vrhu je Borac iz Banjaluke s 50 točkami po 22 odigranih tekmah.

Slabi nastopi v prvenstvu so botrovali kriznemu pogovoru med Slavišo Stojanovićem in vodstvom kluba, po katerem so iz vodstva sporočili, da so sporazumno prekinili pogodbo s slovenskim trenerjem.

Stojanović je v karieri vodil slovensko (2011-2012) in latvijsko reprezentanco (2019-2020), v klubskem nogometu pa je bil ob Kopru v domovini še trener Domžal, Celja, Slovana in Ivančne Gorice. Z Domžalami je bil dvakrat državni prvak.

V tujini je vodil srbsko Crveno zvezdo, s katero je osvojil naslov srbskih prvakov, belgijski Lierse, latvijsko Rigo ter v dveh obdobjih bolgarski Levski, nazadnje je tam deloval tudi pred prihodom v Koper marca lani. Na Kitajskem je leta 2016 za nekaj mesecev sedel na klopi Changchun Yataia.

Stojanović je pred službo v Sarajevu ekipo Kopra vodil na 29 tekmah ter zabeležil 15 zmag ter po sedem porazov in neodločenih izidov. Od klopi primorske zasedbe se je poslovil oktobra lani.