Storil samomor, potem ko je izvedel, da je zbolel za koronavirusom

Pariz – Bernard Gonzalez, zdravnik nogometnega kluba Stade de Reims, je v nedeljo zvečer na svojem domu storil samomor. Zapustil je pismo, v katerem je razkril, da se je za ta korak odločil, ker je zbolel za novim koronavirusom.



Samomor zdravnika je močno prizadel klub, ki je v zadnjem času doživljal preporod. »Bernard je bil še mnogo več kot zdravnik. Velik človek, nimam besed. V težkih obdobjih je za klub delal prostovoljno, bil je tudi moj osebni zdravnik,« je za Le Parisien izjavil Jean-Pierre Caillot, predsednik kluba, ki z 41 točkami v elitni francoski ligi po 28 krogih zaseda peto mesto za PSG (68), Marseillom (56), Rennesom (50) in Lillom (49).



Gonzalez je še prejšnji teden govoril z zaposlenimi. Kakor so povedali, jim nikoli ni govoril o virusu, tako da nihče ni niti vedel, da je okužen. Star je bil 60 let, z virusom pa je okužena tudi njegova žena, so sporočili iz Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS).