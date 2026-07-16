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Nogomet

Stožice na nogah, Argentinec se je vrnil

Pri Olimpiji so v spektakularnem ozračju predstavili svojo najvidnejšo okrepitev ter tudi nove drese.
Direktor Igor Barišić in predsednik Adam Delius nista skrivala veselja ob vrnitvi Agustina Doffa. FOTOGRAFIJI: Leon Vidic
Galerija
Direktor Igor Barišić in predsednik Adam Delius nista skrivala veselja ob vrnitvi Agustina Doffa. FOTOGRAFIJI: Leon Vidic
STA, Š. R.
16. 7. 2026 | 22:22
2:00
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Argentinski nogometaš Agustin Doffo bo tudi v prihajajoči sezoni igral za Olimpijo! Ljubljenec ljubljanskih navijačev se je ob koncu minule sezone po izteku pogodbe poslovil od Olimpije, a v poletnih mesecih ni našel novega kluba. Tako je bil v središču pozornosti četrtkovega večera v spektakularnem ozračju v Stožicah, kjer so predstavili tudi nove zeleno-bele drese, 

Enaintridesetletni argentinski vezist, od leta 2022 član Olimpije, je bil v zadnjih štirih sezonah udeležen pri vseh velikih dosežkih ljubljanskega kluba. Z Olimpijo je osvojil dva naslova državnih in enega pokalnih prvakov, dvakrat je igral tudi v konferenčni ligi.

Tudi nove drese so pri Olimpiji predstavili na spektakularen način.
Tudi nove drese so pri Olimpiji predstavili na spektakularen način.

»Počutim se odlično. Vesel sem, da sem se vrnil. Komaj čakam, da skupaj začnemo novo sezono. To je moj dom. Že večkrat sem dejal, da sta Olimpija in Ljubljana nekaj posebnega. Štiri leta, ki sem jih tukaj preživel, so bila res izjemna. Spominjam se številnih nepozabnih trenutkov. Vedno sem bil ponosen, da sem nosil ta dres, zato sem izjemno vesel, da sem spet tukaj,« je ob podpisu dejal Argentinec. V dresu zmajev je doslej zbral 165 nastopov v vseh tekmovanjih ter prispeval 3 zadetke in 12 asistenc. Ekipi se bo pridružil na petkovem treningu.

Novo sezono bodo nato Ljubljančani začeli v soboto, ko bodo na domači zelenici v Stožicah v prvem krogu Prve lige Telemach gostili mestnega tekmeca Bravo.

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