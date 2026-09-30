Uničena travnata podlaga v Stožicah ni le sramotna, temveč tudi nevarna

Travnata površina stadiona Stožice je bila na reprezentančnih tekmah s Škotsko in Severno Makedonijo znova v zelo slabem stanju. Ruša se je ob dvobojih trgala od podlage, na več mestih so nastale zaplate brez trave. Na razmere je opozoril tudi slovenski selektor Boštjan Cesar.

Selektor je podlago označil za porazno. »Ljudje, ki skrbijo za igrišče v Stožicah, bi morali opraviti boljše delo. Po drugi strani nisem strokovnjak za travo, težko govorim o teh stvareh,« je dejal in opozoril, da na takšni travnati površini lahko pride do poškodb.

Težave se ponavljajo kljub več sanacijam in lanski celoviti prenovi igrišča. Od pomladi leta 2024 so za večje posege v zelenico namenili približno 2,4 milijona evrov, od tega skoraj 1,8 milijona za prenovo lani poleti. Takrat so poleg nove travne ruše prenovili drenažni in ogrevalni sistem ter uredili podlago igrišča.

Težave so bile izrazite že jeseni leta 2023, ko je na evropski tekmi Olimpije proti Lillu na igrišču zastajala voda. Marca 2024, pred prijateljsko tekmo Slovenije s Portugalsko in prihodom Cristiana Ronalda, je sledila sanacija za 354.000 evrov. Obnovili so predvsem zgornji del igrišča in položili novo rušo.

Že leta 2024 je bil zelo kritičen tudi sloviti avstrijski trener Ralf Rangnick. »To igrišče je bilo popolna katastrofa – kombinacija mastnega in neravnega. Vsekakor nevredno tekmovanja, kot je liga narodov,« je dejal.

Ker poseg ni prinesel dolgoročne rešitve, so zelenico naslednjo zimo znova sanirali. Po koncu sezone 2024/25 pa je sledila prva celovita prenova podlage po odprtju stadiona leta 2010. Zanjo so namenili skoraj 1,8 milijona evrov, prenovili drenažni in ogrevalni sistem ter položili novo travo.

Nova zelenica je bila hitro močno obremenjena. V zavodu Šport Ljubljana so prav veliko število tekem in slabše razmere za rast trave zaradi konstrukcije stadiona navajali kot glavna razloga za težave. Januarja letos so morali zaradi nepravilnosti znova poseči še v ogrevalni sistem. Dela je izvajalec v okviru pogodbenih obveznosti opravil na svoje stroške.

Pred septembrskima reprezentančnima tekmama je zelenica nekaj časa počivala. Po tekmi Brava s Celjem 12. septembra sta do dvoboja Slovenije s Škotsko minila dva tedna, Šiškarji in NK Olimpija so minulo kolo 1. SNL odigrali v Domžalah. Kljub temu je bila površina že proti Škotom močno načeta.

Za večje posege v zelenico je bilo tako od pomladi leta 2024 namenjenih približno 2,4 milijona evrov. Lanska celovita prenova naj bi pomenila dolgoročnejšo rešitev, dobro leto pozneje pa se v Stožicah znova ukvarjajo z isto težavo. Nekateri opozarjajo, da so konstantne težave lahko posledica neravne površine pod samo zelenico, ki je tam že od gradnje stadiona.