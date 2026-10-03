Strah pred katastrofo iz Stožic je bil odveč (VIDEO)

V Švici se vročica pred začetkom tekme stopnjuje. Štadion v Luzernu na mednarodnih tekmah sprejme 16.500 gledalcev, po nedavni prenovi gre za moderen športni objekt, ki bo danes razprodan, gledalci pred štadionom pa že iščejo vstopnico viška. Razmere za igro so izvrstne, po jasnem in sončnem dnevu se bodo nogometaši v boj podali v prijetnih 15 stopinjah Celzija.

V dobrem stanju je tudi zelenica, vsaj na prvi pogled deluje precej bolje kot na osrednjem slovenskem nogometnem štadionu. Strah Švicarjev, o katerem smo lahko prebirali v današnjih izdajah švicarskih časnikov, je bil torej odveč.

Dobro razpoloženi so tudi v vodstvu slovenske reprezentance. »Vse, kar Slovenija danes iztrži, bo pozitivno, nimamo nobenega pritiska. Že točka bi bila zelo velik dosežek,« je ob srečanju v centru mesta poudaril predsednik slovenske nogometne zveze Radenko Mijatović.