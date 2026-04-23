Strah v Barceloni in Španiji, clasico brez Lamina Yamala, mar tudi SP?

Na Camp Nou so zaskrbljeni. Barcelona je plačala hud davek za gostujočo zmago proti Celti v španskem nogometnem prvenstvu in za ohranjanje prednosti pred Realom, saj je pred »clasicom«, ki bo 10 maja v Barceloni, ostala brez prvega zvezdnika Lamina Yamala. Prav 18-letni as je z bele točke zagotovil tri točke in šest kol pred koncem devet točk prednosti pred Madridčani.

Yamal je po enajstmetrovki obležal na igrišču in zahteval menjavo. Prve zdravniške napovedi niso najboljše: poškodba zadnje stegenske mišice je resnejše narave, saj bo zagotovo izpustil veliki derbi, najverjetneje je zanj končana tudi sezona.

»Lamine je nekaj začutil. Upajmo na najboljše, a počakati moramo na uradne izvide,« je bil zaskrbljen trener Hansi Flick. Več podrobnosti o Yamalovi poškodbi bo znano danes po zdravniškem pregledu.

Težave Barcelone in Flicka se sicer vrstijo. V Vigu je zaradi poškodbe predčasno končal tekmo tudi Joao Cancelo, že prej je bil na seznamu poškodovanih Raphinha.