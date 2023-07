Strašljivo opozorilo, če boš prišel, boš ostal brez treh prstov

Srbski nogometni zvezdnik Dušan Vlahović je eden od poletnih prodajnih adutov italijanskega velikana Juventusa. Toda 23-letni Beograjčan ni povsod zaželena oseba. Navijači francoskega prvaka Paris St. Germaina, ki ga bo v tej sezoni vodil nekdanji trener Rome, Barcelone in španske reprezentance Luis Enrique, naj bi bil najresnejši kupec, so jasno sporočili, da srbskega reprezentanta ne želijo videti v dresu kluba. Še huje, opozorilo o prihodu je bilo zelo strašljivo.

»Če prideš, ti bomo odrezali vse tri prste,« so se z zapisom na transparentu navijači pariškega kluba postavili pred štadion Park Princev in spravili v skušnjavo klubske menedžerje. Vlahovića so vzeli »na zob« zaradi fotografij, na katerih naj bi v reprezentančnem dresu s kazanjem treh prstov izražal srbsko premoč in podporo k vrnitvi Kosova pod Srbijo.

Vlahović je pred petimi leti za 3,2 milijona evrov iz beograjskega Partizana prestopil v italijansko Fiorentino. Iz Firenc ga je nogometna pot lanskega januarja vodila v Torino k belo-črni stari dami, ki je zanj plačala kar 70 milijonov €.