Strašna Anglija kot prva iz Evrope potuje na mundial

Evropa je dobila prvega uradnega udeleženca svetovnega nogometnega prvenstva leta 2026. To je postala Anglija, ki je odlične nastope v kvalifikacijah nadaljevala z novo visoko zmago, na gostovanju v Latviji je zmagala s 5:0, dva gola je prispeval Harry Kane.

Anglija si je kot prva evropska reprezentanca zagotovila nastop na SP 2026. Foto Paul Childs Action Images Via Reuters

Anglija, ki je v kvalifikacijah dobila vseh šest tekem, pri tem dosegla 18 golov in nobenega prejela, ima v skupini K nedosegljivih sedem točk pred Albanijo in osem pred Srbijo, ta je imela na gostovanju pri Andori nekaj težav. Domači so namreč povedli, v prvem polčasu si zabili avtogol, zmago gostov 3:1 pa sta v 54. in 77. zagotovila Dušan Vlahović ter Aleksandar Mitrović z enajstmetrovke.

Portugalci še čakajo

Na svetovnem prvenstvu so svojo ekipo že videli portugalski navijači. Njihova reprezentanca je z dvema goloma Cristiana Ronalda z 2:1 vodila do sodnikovega dodatka, v njem pa jih je razžalostil Dominik Szoboszlai, ki je izenačil.

Cristiano Ronaldo mora s portugalsko reprezentanco v novembrskem ciklusu tekem še potrditi pot na mundial. Foto Pedro Nunes/Reuters

Po treh zmagah so tako Portugalci zabeležili prvi neodločen izid, z njim pa Madžarom pustili nekaj teoretičnih možnosti za prvo mesto. Se pa bodo Madžari morali potruditi za drugo, Irci so se jim namreč na lestvici približali na točko, potem ko so z golom Evana Fergusona v 70. minuti z 1:0 doma ugnali Armence. Od 52. minute so domači igrali z igralcem več.

Turki dihajo za ovratnik Špancem

Še naprej so prepričljivi tudi Španci, na četrti tekmi so še četrtič zmagali, od Bolgarov so bili doma boljši s 4:0. Dva gola je prispeval Mikel Merino. Za razliko od Angležev pa imajo Španci tudi dokaj nevarne zasledovalce, ki jim s svojimi rezultati še ne dovoljujejo popolne mirnosti. To so Turki, ki zaostajajo tri točke, tokrat so na domačem igrišču s 4:1 premagali Gruzijo, dvakrat se je med strelce vpisal Merih Demiral.

V boju z prvo mesto v skupini I se še niso predali Italijani, vodilnim Norvežanom so se po zmagi 3:0 nad Izraelom približali na tri točke. Dva gola, enega z bele pike, je vknjižil Mateo Retegui.