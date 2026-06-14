Streljali zvseh položajev in oblegali vrata, zadevali pa so tekmeci

Avstralski nogometaši so na drugi tekmi skupine D v Vancouvru premagali Turčijo z 2:0 in zabeležili prvo uvodno zmago na SP po letu 2006 v Nemčiji. Turki so imeli večino časa izrazito premoč v posesti žoge (72 odstotkov), a si kljub 30 strelom proti vratom tekmeca niso pripravili veliko izrazitih priložnosti.

V skupini D so po odigranih prvih tekmah na vrhu Američani, ki so dan prej s 4:1 premagali Paragvaj, in Avstralci. V drugem krogu 19. junija sledi prav njihov medsebojni obračun v Seattlu, medtem ko bodo Turki in Paragvajci dan kasneje igrali v San Franciscu.

V izenačenem dvoboju so Turki od samega začetka resda več poskušali, a si niso priigrali izrazitih priložnosti. V prvi polovici prvega dela sta od daleč nenatančno poskusila predvsem Hakan Calhanoglu in Ferdi Kadioglu, nato pa so Avstralci v 27. minuti povedli po drugem poskusu proti turškim vratom.

Le nekaj sekund pred tem je Arda Güler z volejem z desnico streljal preveč po sredini avstralskih vrat, na drugi strani pa je v protinapadu Nestor Irankunda le nekaj sekund kasneje poskrbel za veselje avstralskih navijačev na zahodu Kanade.

Abdulkerima Bardakcija so v 30. minuti le centimetri ločili od izenačenja, ko je njegov poskus od daleč s skrajnimi močmi v vratnico preusmeril vratar Patrick Beach.

Turki so v drugi polčas krenili še bolj odločno in povsem stisnili Avstralce. Ti so se krčevito borili, blokirali strele in niso omogočali prostora tekmecem. Turki so veliko poskušali, nekaj nevarnejših strelov je imel od daleč Güler, tudi rezervist Kenan Yildiz je pretil, nato pa so Avstralci povsem nenadejano znova šokirali tekmece.

V 74. minuti so namreč povezali nekaj podaj na sredini, z nekaj sreče je do žoge prišel Connor Metcalfe ter neoviran stekel do 25 metrov in z levico natančno meril v spodnji levi kot vratarja Ugurcana Cakirja.

Najlepšo priložnost za Turke je nekaj minut kasneje zapravil Kerem Aktürkoglu, ki je iz neposredne bližine z volejem meril naravnost v Beacha, iz prostega strela pa je poskus Calhanogluja obranil Beach.

Danes bosta še uvodna dvoboja v skupinah E in F. Nemci bodo ob 19. uri v Houstonu igrali proti Curacau, Nizozemska pa tri ure kasneje v Dallasu proti Japonski.