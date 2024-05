Strelski mrk Erlinga Haalanda nadomestil hrvaški branilec Joško Gvardiol

Nogometaši Manchester Cityja so trdno odločeni, da iz rok ne izpustijo priložnosti in še četrtič zapovrstjo ter šestič v zadnjih sedmih letih osvojijo naslov angleškega prvaka. V 37. krogu so v gosteh s 4:0 premagali londonski Fulham in na lestvici prehiteli Arsenal, s katerim imajo zdaj enako število odigranih tekem.

Arsenal bo v 37. krogu v nedeljo gostoval pri Manchester Unitedu in za varovanci Pepa Guardiole zaostaja dve točki.

City je v Londonu v svojem slogu in rutinsko opravil z nekonkurenčnim in ne presebej motiviranimi tekmeci. Zanimivo je, da so vsis treli, ki so šli v okvir vrat, končali v mreži. Dva gola je dosegel hrvaški reprezentant in branilec Joško Gvardiol, enega je prispeval Phil Foden, v sodniškem dodatku tekme pa je končni izid z enajstmetrovke postavil Julian Alvarez, ki je v 82. minuti zamenjal neučinkovitega Erlinga Haalanda. Norvežan bo kljub prazni strelski statistiki brez težav ubranil strelsko lovoriko. Tekmo pred koncem je na vrhu lestvice strelcev s 25 goli, za njim pa sta Chesleajev zvezni igralec Cole Palmer z 21 goli in Newcastlov napadalec Alexander Isak z 20 goli.

Manchester City bo na gostovanju pri Tottenhamu nadomestil še zaostalo tekmo, v zadnjem, 38. krogu naslednjo nedeljo pa bo gostil West Ham, Arsenal pa Everton.