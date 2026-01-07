Strelsko vstajenje Šeška, rdečim vragom pa le točka

Nogometaši Manchester Uniteda so v 21. krogu angleške premier league na gostovanje v Burnley odpotovali z novim, menda začasnim trenerjem Darrenom Fletcherjem, potem ko je vodstvo kluba v ponedeljek odstavilo Portugalca Rubena Amorima.

V udarni enajsterici rdečih vragov je tekmo začel tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško. V moštvo se je po poškodbi vrnil kapetan Bruno Fernandes. S soigralci je doživel hladen tuš že v 13. minuti, ko so gostitelji, ki domujejo pri dnu lestvice, povedli po avtogolu Unitedovega branilca Aydena Heavena.

Gostje so se razigrali šele v drugi polovici prvega polčasa, ko so si priigrali nekaj lepih priložnosti, a so Burnleyjevi možje s fanatično borbenostjo izbijali žogo tudi z golove črte.

Šeško je bil med najaktivnejšimi, trikrat je ogrozil vrata razpoloženega domačega vratarja Martina Dubravke. Slovaški čuvaj mreže mu je obranil tudi izvrstni strel z glavo v 43. minuti. Igralci Burnleyja do odmora sicer sploh niso sprožili strela v okvir vrat Manchester Uniteda.

Na začetku drugega polčasa pa je končno na sceno stopil Šeško ter v desetih minutah (50. in 60.) dvakrat matiral Dubravko, obakrat je žogo po podajah Fernandesa in Dorguja s strani iz prve poslal na počitek v mrežo Burnleyja.

Žal pa United v tej sezoni že tradicionalno dela velike napake v dvobojih z ekipami, ki so v spodnjem delu lestvice. Vodstvo je namreč ohranil le do 66. minute, ko je za domače izenačil Jaidon Anthony.

Rdeči vragi so še naprej pritiskali na nasprotnikova vrata, najstniški rezervist Shea Lacey je celo stresel prečko domačih vrat. Šeškovo moštvo je skupno zbralo 30 strelov, od tega 10 v okvir vrat, a to ni bilo dovolj, da bi še tretjič spravili obrambo Burnleyja na kolena za pomembno zmago.

Manchester United je dosegel tretji zaporedni remi v premier league, po 21 krogih je na 7. mestu, 16 točk za vodilnim Arsenalom, ki ima tekmo manj.

Precej nižje na lestvici je Leeds, za katerega igra slovenski reprezentant Jaka Bijol. Na gostovanju pri Newcastlu je Bijolovo moštvo nesrečno izgubilo dvoboj šele v 12. minuti sodnikovega podaljška, ko je za zmago črno-belih s 4:3 poskrbel Harvey Barnes, sicer strelec dveh zadetkov na tej tekmi. Leeds je na 16. mestu z 22 točkami.