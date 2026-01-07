  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Strelsko vstajenje Šeška, rdečim vragom pa le točka

    Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je zabil dva gola proti Burnleyju, a je Manchester United iztržil zgolj remi 2:2.
    Benjamin Šeško je doživel strelsko vstajenje z dvema zadetkoma, a to ni bilo dovolj za zmago Uniteda.FOTO: Russell Cheyne Reuters
    Galerija
    Benjamin Šeško je doživel strelsko vstajenje z dvema zadetkoma, a to ni bilo dovolj za zmago Uniteda.FOTO: Russell Cheyne Reuters
    Rok Tamše
    7. 1. 2026 | 23:15
    7. 1. 2026 | 23:24
    2:54
    A+A-

    Nogometaši Manchester Uniteda so v 21. krogu angleške premier league na gostovanje v Burnley odpotovali z novim, menda začasnim trenerjem Darrenom Fletcherjem, potem ko je vodstvo kluba v ponedeljek odstavilo Portugalca Rubena Amorima.

    V udarni enajsterici rdečih vragov je tekmo začel tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško. V moštvo se je po poškodbi vrnil kapetan Bruno Fernandes. S soigralci je doživel hladen tuš že v 13. minuti, ko so gostitelji, ki domujejo pri dnu lestvice, povedli po avtogolu Unitedovega branilca Aydena Heavena.

    Gostje so se razigrali šele v drugi polovici prvega polčasa, ko so si priigrali nekaj lepih priložnosti, a so Burnleyjevi možje s fanatično borbenostjo izbijali žogo tudi z golove črte.

    Šeško je bil med najaktivnejšimi, trikrat je ogrozil vrata razpoloženega domačega vratarja Martina Dubravke. Slovaški čuvaj mreže mu je obranil tudi izvrstni strel z glavo v 43. minuti. Igralci Burnleyja do odmora sicer sploh niso sprožili strela v okvir vrat Manchester Uniteda.

    Na začetku drugega polčasa pa je končno na sceno stopil Šeško ter v desetih minutah (50. in 60.) dvakrat matiral Dubravko, obakrat je žogo po podajah Fernandesa in Dorguja s strani iz prve poslal na počitek v mrežo Burnleyja. 

    Žal pa United v tej sezoni že tradicionalno dela velike napake v dvobojih z ekipami, ki so v spodnjem delu lestvice. Vodstvo je namreč ohranil le do 66. minute, ko je za domače izenačil Jaidon Anthony.

    Rdeči vragi so še naprej pritiskali na nasprotnikova vrata, najstniški rezervist Shea Lacey je celo stresel prečko domačih vrat. Šeškovo moštvo je skupno zbralo 30 strelov, od tega 10 v okvir vrat, a to ni bilo dovolj, da bi še tretjič spravili obrambo Burnleyja na kolena za pomembno zmago.

    Manchester United je dosegel tretji zaporedni remi v premier league, po 21 krogih je na 7. mestu, 16 točk za vodilnim Arsenalom, ki ima tekmo manj.

    Precej nižje na lestvici je Leeds, za katerega igra slovenski reprezentant Jaka Bijol. Na gostovanju pri Newcastlu je Bijolovo moštvo nesrečno izgubilo dvoboj šele v 12. minuti sodnikovega podaljška, ko je za zmago črno-belih s 4:3 poskrbel Harvey Barnes, sicer strelec dveh zadetkov na tej tekmi. Leeds je na 16. mestu z 22 točkami.

     

    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Digitalizacija zdravstva

    Je portal zVEM res šolski primer starizma državnega organa?

    Izvajalci bodo morali zagotavljati naročanje tudi telefonsko, osebno in po pošti, pravijo na ministrstvu za zdravje.
    Andreja Žibret 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    nogometBenjamin ŠeškoManchester UnitedBurnley

    Premier League

    Strelsko vstajenje Šeška, rdečim vragom pa le točka

    Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je zabil dva gola proti Burnleyju, a je Manchester United iztržil zgolj remi 2:2.
    Rok Tamše 7. 1. 2026 | 23:15
    Preberite več
    Ameriški nemiri

    Minneapolis spet na nogah

    Agent službe za priseljevanje in carine ICE ubil 37-letno žensko, pod drobnogledom domnevne gigantske poneverbe somalske skupnosti.
    Barbara Kramžar 7. 1. 2026 | 22:54
    Preberite več
    Namizni tenis

    Jorgić po gripi slabo začel leto v Dohi

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izgubil že v prvem krogu elitnega turnirja.
    Rok Tamše 7. 1. 2026 | 21:30
    Preberite več
    Prve položnice v sistemu dolgotrajne oskrbe

    Ni vse tako rožnato: ob nižjih cenah dolgotrajne oskrbe skrb zaradi doplačil

    Na ministrstvu za solidarno prihodnost poudarjajo razbremenitev stanovalcev, domovi pa opozarjajo na birokratske zaplete.
    Andreja Žibret 7. 1. 2026 | 20:10
    Preberite več
    Smučarski skoki

    Nika Prevc bo na Ljubnem lovila jubilejno 30. zmago

    Na tekmovanju za svetovni pokal pod Rajhovko se bo konec tedna dokazovalo ducat slovenskih smučarskih skakalk.
    Miha Šimnovec 7. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Prve položnice v sistemu dolgotrajne oskrbe

    Ni vse tako rožnato: ob nižjih cenah dolgotrajne oskrbe skrb zaradi doplačil

    Na ministrstvu za solidarno prihodnost poudarjajo razbremenitev stanovalcev, domovi pa opozarjajo na birokratske zaplete.
    Andreja Žibret 7. 1. 2026 | 20:10
    Preberite več
    Smučarski skoki

    Nika Prevc bo na Ljubnem lovila jubilejno 30. zmago

    Na tekmovanju za svetovni pokal pod Rajhovko se bo konec tedna dokazovalo ducat slovenskih smučarskih skakalk.
    Miha Šimnovec 7. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več

