Stres zamajal zdravje Victorja Sancheza

Nekdanji šampionski trener Olimpije in zdajšnji Rijeke Victor Sanchez se je sinoči znašel v bolnišnici, kjer so ga preventivno hospitalizirali. Sanchez je soprogi potožil, da se ne počuti najbolje. V bolnišnici bo ostal dan ali dva zaradi preiskav.

Neuradno je trener, ki je imel v ponedeljek 50. rojstni dan, zdrav, in da je bilo slabo počutje posledica stresa. V nedeljskem derbiju hrvaškega nogometnega prvenstva v Splitu proti Hajduku, ki se je razpletel z zmago gostiteljev, je bil Sanchez izključen zaradi neprimernega obnašanja in protestov proti sodnikom. Rijeka, za katero igra tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič, bo jutri na Rujevici proti Omonii lovila osmino finala v konferenčni ligi brez Sanceza na trenerskem stolčku. Prvo tekmo v Nikoziji so Rečani zmagali z 1:0.

Sanchez je Rijeko prevzel lanskega septembra po slovesu Radomirja Đalovića, ki je osvojil dvojno lovoriko.