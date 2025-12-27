Stroj za gole je priznal, da so ga prosili, da naj ne neha zabijati gole

Poljski ostrostrelec pri Barceloni Robert Lewandowski je potrdil enega od najbolj nenavadnih dogodkov svojega obdobja pri Barceloni. Napadalec je pojasnil, kaj se je zgodilo, ko se je dva tekem pred koncem sezone La Lige 2022/23 srečal s člani upravnega odbora kluba, ki so ga prosili, naj preneha zabijati gole. Takrat si je Barcelona zagotovila naslov, Lewandowski pa je bil s 23 goli najboljši strelec. O tem dogodku je Sebastian Staszewski pisal v biografiji napadalca z naslovom »Lewandowski. Razlog za bizarno zahtevo bil zgolj finančni, saj bi klub moral Bayernu plačati 2,5 milijona evrov bonusa, če bi napadalec dosegel 25 golov, čemur se je katalonski klub želel izogniti.

»O nekaterih stvareh nočem govoriti. Zelo spoštujem Barcelono in ljudi, ki tam delajo. Zavedal sem se položaja kluba. Bilo je še veliko drugih stvari, ki jih je bilo treba rešiti v dobro kluba. Skratka, to je bil bonus, in dobro je znano, da je Barcelona takrat pazila na vsak evro. To ni bil majhen znesek, in zame to ni spremenilo ničesar. S tem nimam težav, ampak mi je ostalo v spominu in sem se spraševal, ali naj dosežem gol ali ne,« je povedal na YouTube kanalu poljskega novinarja Bogdana Rymanowskega in se dotaknil tudi svoje prihodnosti, potem ko se mu bo konec sezone iztekla pogodba s katalonskim velikanom. S 1. januarjem se bo lahko začel pogajati z drugimi klubi.

»S trenerjem se ne pogovarjam o morebitnem zanimanju drugih klubov. Prav tako ne gre za to, da bi mi prepolovili plačo. Odločitev bo odvisna od tega, kaj si klub želi in kaj se mi zdi najboljše,« je pojasnil in dodal: »Še vedno je čas za odločitev. Ne čutim nobenega pritiska in trenutno ne vem, katero pot bom ubral.«

Lewandowski je za denarno ohromljeno Barcelono kljub odličnemu strelskemu učinku – dosegel je 77 golov v 116 tekmah – zelo velik strošek, saj njegova letna plača znaša 31 milijonov evrov bruto.