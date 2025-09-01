Strokovnjaki za farmacijo in nogomet so Nizozemca odstavili po dveh tekmah

Nemški nogometni prvoligaš Bayer Leverkusen je sporočil, da je po le dveh ligaških tekmah v nemškem prvenstvu bundesligi odpustil nizozemskega trenerja Erika ten Haga. Nizozemec, ki je bil brez dela, odkar ga je oktobra odpustil Manchester United, je maja na trenerskem stolčku zamenjal Xabija Alonsa, Španec je odšel k Real Madridu.

Leverkusen je na prvi ligaški tekmi doma izgubil proti Hoffenheimu, s čimer je bil Ten Hag takoj pod pritiskom, sobotni remi 3:3 z Werderjem Bremenom z desetimi igralci pa je končal njegovo kratko obdobje dveh prvenstvenih krogov na čelu ekipe.

Bayer Leverkusen je lani končal na drugem mestu v ligi, potem ko ga je Alonso v sezoni 2023/24 popeljal do domačega dvojčka – osvojil je tako državni (brez izgubljene tekme) kot pokalni naslov.

Za zdaj bo začasno trenersko vlogo prevzel pomočnik trenerja.