Suarez in De Paul spektakularno očistila isti kot (VIDEO)

Nogometaši Interja iz Miamija so zanesljivo ugnali Real Salt Lake z 2:0, pri čemer sta odločilno vlogo odigrala Rodrigo de Paul in Luis Suárez z dvema izjemnima goloma. Po prvem polčasu brez golov je tekma dobila razplet v končnici. Inter je v razmiku vsega dveh minut v drugem delu dosegel dva gola in dokončno strl odpor gostov.

Suarez končal delo z volejem

V 82. minuti je Rodrigo de Paul po podaji Telasca Segovie iz kota mojstrsko zadel pod prečko vratarja Rafaela Cabrala. Njegov natančen strel je bil neubranljiv. Tudi pri drugem golu ni sodeloval prvi zvezdnik lige Lionel Messi ...

Gostitelji se namreč pri tem niso ustavili. Že v naslednjem napadu so podvojili prednost, med strelce pa se je vpisal izkušeni Luis Suárez. Urugvajec je po imenitni podaji Germána Berteramea na robu kazenskega prostora sprejel žogo in z volejem z levo nogo zadel skoraj na identično mesto kot De Paul. Brazilski vratar Cabral ni imel možnosti za obrambo, Inter je prišel do zaslužene zmage.