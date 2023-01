Suarez s tremi goli v prvem polčasu takoj zablestel v dresu Gremia

Ob zmagi Gremia v brazilskem superpokalu Recopa Gaucho s 4:1 proti São Luizu je Luis Suarez dosegel tri zadetke v prvem polčasu. Petintridesetletni Suarez je v prejšnji sezoni igral v domovini za Nacional, nedavno pa je okrepil Gremio, ki se je vrnil iz druge v prvo brazilsko ligo.

Suarez je prvič po decembru 2013 dosegel tri zadetke v prvem polčasu, nazadnje mu je to uspelo še v dresu Liverpoola proti Norwich Cityju v elitni angleški ligi.

Za Urugvajcem je sicer bogata klubska in reprezentančna kariera. Ob Nacionalu in Liverpoolu je igral še za Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelono in Atletico Madrid, za Urugvaj pa je doslej zbral 137 nastopov ob 68 zadetkih. V karieri je sicer skupaj že presegel mejo 500 golov.