Suarez v polno, Espanyol po 26 letih v drugo ligo

Barcelona

REUTERS Ansu Fati je prejel rdeči karton. FOTO: Albert Gea/Reuters

Real z Alavesom

- Nogometaši Barcelone tudi tri kroge pred koncem ostajajo v boju za naslov prvaka v Španiji. Na zadnji tekmi so v mestnem derbiju z 1:0 (0:0) ugnali Espanyol in se vodilnemu Realu vnovič približali na točko zaostanka. Espanyol se po porazu seli v drugo ligo, prvič po letu 1994.Tekmo je z golom v 56. minuti odločil, ki je vgol pospravil odbito žogo. Pred tem sta obe ekipi v kratkem času ostali brez enega nogometaša na zelenici. Najprej je moral v domači vrsti z igrišča v 50. minuti mladi, ki je v igro vstopil le štiri minute prej, tri minute kasneje je na drugi strani rdeči karton prejel. O izključitvi je v obeh primerih odločal pregled video posnetka.Že pred tem je v sredo Getafe doma klonil proti Villarrealu z 1:3 (0:0) v pomembnem boju za evropska tekmovanja.V dvoboju ekip, ki sta ta čas na mestih, ki vodita v evropsko ligo, je za domači Getafe izenačil(80.). Pred tem je iz enajstmetrovke goste v vodstvo povedel(66.), ki je bil z bele pike uspešen še v 86. minuti, za zmago Villarreala je piko na i v sodnikovem dodatku postavilVillarreal je s 57 točkami tako na lestvici ostal peti in je povečal prej minimalno vodstvo pred šestim Getafejem na štiri točke. Pred njima je četrta Sevilla, ki ima pri 60 točkah tekmo manj, odigrala jo bo danes ob 22. uri v Bilbau proti Athleticu.Real Betis je proti Osasuni že po dobri polovici prvega polčasa vodil z 2:0, ko sta bila uspešna(4.) in(25.); 3:0 pa je bil končni izid, ko je v izdihljajih tekme zadel šeŽe danes bo novo zmago lovil vodilni madridski Real, ki ga doma čaka obračun z Alavesom.