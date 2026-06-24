Suhadolnik: Remi Hrvatov ne bo presenečenje, kriv je sistem (VIDEO)

Nogometno dogajanje na svetovnem prvenstvu dobiva zalet, z današnjim dnem vstopamo v sklepno fazo skupinskega dela SP 2026. Drugi del so zaokrožili Hrvati, ki so se mučili proti Panami, a opravili ravno dovolj, da so prišli do dragocenih treh točk. »Ko se nasprotnik zapre, ni nikogar lahko premagati, Hrvati so imeli težave, a so storili dovolj. Pričakujem, da bodo le še boljši,« kritike svari urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik.

Zapleta se tudi boj za najboljšega strelca na turnirju, prednjači Lionel Messi, a njegov rekord ne bo zdržal, meni Suhadolnik. Kylian Mbappe bo nastopil vsaj še na enem svetovnem prvenstvu in takrat lahko prehiti argentinskega čarovnika. Zakaj so zvezdniki na tem SP tako uspešni? »Še bolj kot sicer so motivirani, vsi poslušajo, kaj se govori o drugih in želijo odgovoriti na igrišču, zato spremljamo toliko zadetkov,« meni Suhadolnik in dodaja, da tudi večje število udeleženk in posledično nižja raven kakovosti nasprotnikov naredita svoje.

V zadnjem kolu skupinskega dela Suhadolnik pričakuje, da bomo pospremili veliko remijev, to namreč omogoča in na nek način diktira tekmovalni sistem, ki nagrajuje osem najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. »Ne gre za nameščanje tekem, če sta oba nasprotnika zadovoljna z remijem, bomo neizogibno spremljali tak nogomet. V izločilnih bojih pa bo šlo zares,« še dodaja.

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