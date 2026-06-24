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Nogomet

Suhadolnik: Remi Hrvatov ne bo presenečenje, kriv je sistem (VIDEO)

Dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu sta tokrat komentirala Jernej Suhadolnik in Nejc Grilc. Na tapeti Hrvaška, BiH, strelci, Mbappe in Messi.
Hrvati so se igrali z ognjem, a jim na koncu ob jubilejni 200. tekmi kapetana za reprezentanco ni spodrsnilo. FOTO: Cole Burston/AFP
Galerija
Hrvati so se igrali z ognjem, a jim na koncu ob jubilejni 200. tekmi kapetana za reprezentanco ni spodrsnilo. FOTO: Cole Burston/AFP
N. Gr.
24. 6. 2026 | 11:40
24. 6. 2026 | 12:12
2:17
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Nogometno dogajanje na svetovnem prvenstvu dobiva zalet, z današnjim dnem vstopamo v sklepno fazo skupinskega dela SP 2026. Drugi del so zaokrožili Hrvati, ki so se mučili proti Panami, a opravili ravno dovolj, da so prišli do dragocenih treh točk. »Ko se nasprotnik zapre, ni nikogar lahko premagati, Hrvati so imeli težave, a so storili dovolj. Pričakujem, da bodo le še boljši,« kritike svari urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik.

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Zapleta se tudi boj za najboljšega strelca na turnirju, prednjači Lionel Messi, a njegov rekord ne bo zdržal, meni Suhadolnik. Kylian Mbappe bo nastopil vsaj še na enem svetovnem prvenstvu in takrat lahko prehiti argentinskega čarovnika. Zakaj so zvezdniki na tem SP tako uspešni? »Še bolj kot sicer so motivirani, vsi poslušajo, kaj se govori o drugih in želijo odgovoriti na igrišču, zato spremljamo toliko zadetkov,« meni Suhadolnik in dodaja, da tudi večje število udeleženk in posledično nižja raven kakovosti nasprotnikov naredita svoje.

V zadnjem kolu skupinskega dela Suhadolnik pričakuje, da bomo pospremili veliko remijev, to namreč omogoča in na nek način diktira tekmovalni sistem, ki nagrajuje osem najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. »Ne gre za nameščanje tekem, če sta oba nasprotnika zadovoljna z remijem, bomo neizogibno spremljali tak nogomet. V izločilnih bojih pa bo šlo zares,« še dodaja.

V komentarju poglejte tudi, kaj meni o Cristianu Ronaldu, možnostih Portugalske, današnji tekmi BiH in Katarja in še marsičem zanimivem, kar se dogaja na SP v nogometu. 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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