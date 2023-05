Šulerju tri tekme prepovedi, Milcu in Sirku po dve

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je izrekel prve kazni po finalu Pivovarne Union v Celju, na katerem je Olimpija po podaljšku premagala Maribor z 2:1. Za zdaj so znane le kazni mariborskim uradnim osebam in nogometašema Martinu Milcu in Roku Sirku, ki bosta počivala dve tekmi.

Milec je ob tem zaradi izključitve, protestiranja in grobega žaljenja sodnikov po tekmi dobil še 800 evrov denarne kazni. Ob 800 evrov bo tudi športni direktor Maribora Marko Šuler zaradi enakih razlogov, medtem ko je dobil prepoved treh tekem. Tri tekme bo odsoten tudi koordinator Željko Filipović, dve pa trener vratarjev Mitja Pirih.

Tako Olimpijo kot Maribor pa bržčas čakata še zajetni kazni zaradi navijaškega metanja bakel, stolov in drugih predmetov na igrišče.