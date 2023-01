Super Inter še drugič zapored superpokalni prvak, Atletico v četrtfinale

Inter, pri katerem je vso tekmo na klopi presedel kapetan Samir Handanović, bo tako še tretjo sezono zapored sklenil z vsaj eno novo lovoriko v svojih vitrinah. Varovanci Simoneja Inzaghija so v Riadu povedli po 10 minutah igre, ko je akcijo Niccoloja Barelle zaključil Federico Dimarco, dobrih deset minut kasneje pa je bilo na semaforju že 2:0, ko je Alessandro Bastoni našel Edina Džeka za 2:0. Za še lepši večer črno-modrih nogometašev in navijačev je v 77. minuti poskrbel Lautaro Martinez, Inter pa je tako v velikem slogu ubranil lansko lovoriko, ki jo je osvojil na domačem San Siru proti Juventusu.

Večna tekmeca spet v pogonu

Atletico iz Madrida je z goloma Alvara Morate v 54. in Marcosa Llorenteja v 91. minuti napredoval v četrtfinale španskega kraljevega pokala na gostovanju pri drugoligašu Levanteju. Jan Oblak je branil vso tekmo, kljub pritisku domačinov pri izidu 0:1, ko se je Atletico že precej krčevito branil, pa ga domači nogometaši niso resneje zaposlili in končali dvoboj brez poskusa v okvir Škofjeločanovih vrat. Španski mediji so zvečer tudi poročali, da bo Atletico iz vrst Barcelone okrepil nizozemski reprezentančni napadalec Memphis Depay.

Barcelona in madridski Real bosta po vrnitvi iz Savdske Arabije, kjer sta se pomerila v finalu superpokala, ki ga je s 3:1 dobila Barcelona, v četrtek odigrala tekmi osmine finala. Katalonci bodo obiskali tretjeligaša Ceuto na severozahodu Afrike (20.00), Madridčani pa še drugič v slabih dveh tednih Villarreal (21.00), ki je bil za branilce državnega naslova in osvajalce lige prvakov nazadnje usoden v prvenstvu in na domačem štadionu La Ceramica slavil z 2:1.

Že v torek sta zmagi zabeležila Real Sociedad, ki je z golom Roberta Navarra v 5. minuti ugnal prvoligaškega tekmeca Mallorco (1:0), in Sevilla, ki je z identičnim izidom slavila na gostovanju pri drugoligašu Alavesu po zaslugi hrvaškega vezista Ivana Rakitića in njegovega zadetka (prvega v sezoni) v 48. minuti.