  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Superračunalnik: v južnoameriškem finalu mundiala leta 2030 bi zmagala ...

Svetovni prvaki na svetovnem prvenstvu v nogometu brez evropskih reprezentanc bi bili Argentinci.
Ob bojkotu mundiala evropskih nogometni reprezentanc bi se Argentina še tretjič zapored uvrstila v finale. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
Galerija
Ob bojkotu mundiala evropskih nogometni reprezentanc bi se Argentina še tretjič zapored uvrstila v finale. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
G. N.
1. 8. 2026 | 13:45
1. 8. 2026 | 14:20
1:58
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Spor med Svetovno nogometno zvezo (Fifa) in Evropsko nogometno zvezo (Uefa) v zvezi z razširitvijo svetovnega prvenstva na 64 reprezentanc in ustanovitvijo hčerinskega podjetja ter vključitvijo zasebnih vlagateljev v novo družbo, ki bi upravljala svetovno prvenstvo, je že ponudil scenarije mundiala brez evropskih reprezentanc. Te so osvojile 13 od 23 naslovov nprvaka.

Na podlagi tega je portal CasinoHawks s pomočjo superračunalnika pripravil simulacijo svetovnega prvenstva leta 2030 brez Evropejcev. Model je turnir simuliral 100.000-krat in na podlagi povprečja izračunal najverjetnejše razplete.

Po napovedi bi naslov svetovnega prvaka osvojila Argentina, ki bi v finalu premagala Brazilijo. Argentina bi imela 28-odstotno verjetnost za naslov, Brazilija pa 26 odstotno.

Simulacija predvideva tudi razširjeno svetovno prvenstvo s 64 reprezentancami. Ker evropske izbrane vrste ne bi sodelovale, bi se na zaključni turnir prvič v zgodovini uvrstile številne države, med njimi Gvatemala, Bahrajn, Uganda, Tajska, Vietnam, Mozambik in Madagaskar.

Med zanimivejšimi napovedmi je tudi dosežek Nigerije, ki bi postala šele druga afriška reprezentanca v zgodovini z uvrstitvijo v polfinale svetovnega prvenstva. Na SP v ZDA, Kanadi in Mehiki se ena od najmočnejših afriških reprezentanc ni uvrstila.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Fifa

Udarec za udarcem: Infantinu se je uprl še ključni svetovalec

Nasprotovanje spornemu projektu Fife je prvič seglo tudi v neposredno bližino njenega predsednika.
Blaž Potočnik 31. 7. 2026 | 13:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Čeferin dobil novega zaveznika

Pritisk na predsednika Fife se stopnjuje, saj njegovemu spornemu projektu nasprotujejo že tri konfederacije, ki imajo skupaj 143 od 211 glasov v Fifi.
31. 7. 2026 | 12:52
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Infantino kljub Čeferinovemu ultimatu ne popušča: Nihče ne prodaja nogometa

Svetovna nogometna zveza bo kljub napovedanemu evropskemu bojkotu med 211 članicami še naprej iskala podporo za sporni projekt FFE.
31. 7. 2026 | 11:33
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Spor

Vse večji spor med Čeferinom in Infantinom, 55 članic Uefe potrdilo bojkot SP

Evropske nogometne reprezentance so se na izrednem sestanku strinjale glede bojkota prihodnjih prvenstev, če Fifa proda delež komercialnih dejavnosti.
30. 7. 2026 | 17:33
Preberite več
Premium
Nedelo
Barbara Plavec Brodnjak

Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Opozorilo iz ZDA: Dončićeva pogodba bo nižja, kot je pričakoval

Plačna kapica v ligi NBA ne raste tako hitro, kot predvideva kolektivna pogodba. Razliko bo leta 2028 čutil tudi Luka Dončić.
Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Liga narodov

V Parizu so razblinili sanje, Slovenci bodo račun poravnali s kolajno

V polfinalu odbojkarske lige narodov težko pričakovani dvoboj Slovenije in Poljske. Na OI 2024 so prav izkušeni Poljaki končali slovenske sanje o kolajni.
Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:05
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Nesreča na treningu

Primoža Rogliča zbil avtomobil

Slovenski kolesarski zvezdnik je razkril, da bo zaradi lažjih poškodb izpustil enodnevno dirko v San Sebastianu in dirko po Burgosu.
31. 7. 2026 | 18:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Executive MBA: Nova generacija programa za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Investicije

Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

svetovno prvenstvo v nogometuSP 2030bojkot EvropeArgentina

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Mundial brez Evropejcev

Superračunalnik: v južnoameriškem finalu mundiala leta 2030 bi zmagala ...

Svetovni prvaki na svetovnem prvenstvu v nogometu brez evropskih reprezentanc bi bili Argentinci.
1. 8. 2026 | 13:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Ema Klinec sezono začela s prepričljivo zmago

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec se je veselila zmaga na tekmi poletne velike nagrade v Visli, Nika Vodan je bila četrta.
1. 8. 2026 | 13:26
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Jakov Fak na rojstni dan sporočil dobro novico

Slovenski biatlonec Jakov Fak se je odločil, da bo nadaljeval kariero, ob tem pa opisal, kako potekajo priprave pred začetkom sezone.
1. 8. 2026 | 12:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Mladoletnik utonil v gramoznici Babinci

S prijateljem je mladoletnik odšel lovit ribe in utonil.
1. 8. 2026 | 12:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Uefa o koncu Infantinovega projekta: To je zmaga za nogomet

Uefa je ob umiku predloga Infantina o prodaji deleža v hčerinski družbi zapisala, da bodo oblikovali načrt, da se takšen projekt ne bi ponovil.
1. 8. 2026 | 12:04
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Jakov Fak na rojstni dan sporočil dobro novico

Slovenski biatlonec Jakov Fak se je odločil, da bo nadaljeval kariero, ob tem pa opisal, kako potekajo priprave pred začetkom sezone.
1. 8. 2026 | 12:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Mladoletnik utonil v gramoznici Babinci

S prijateljem je mladoletnik odšel lovit ribe in utonil.
1. 8. 2026 | 12:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Uefa o koncu Infantinovega projekta: To je zmaga za nogomet

Uefa je ob umiku predloga Infantina o prodaji deleža v hčerinski družbi zapisala, da bodo oblikovali načrt, da se takšen projekt ne bi ponovil.
1. 8. 2026 | 12:04
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo