Superračunalnik: v južnoameriškem finalu mundiala leta 2030 bi zmagala ...

Spor med Svetovno nogometno zvezo (Fifa) in Evropsko nogometno zvezo (Uefa) v zvezi z razširitvijo svetovnega prvenstva na 64 reprezentanc in ustanovitvijo hčerinskega podjetja ter vključitvijo zasebnih vlagateljev v novo družbo, ki bi upravljala svetovno prvenstvo, je že ponudil scenarije mundiala brez evropskih reprezentanc. Te so osvojile 13 od 23 naslovov nprvaka.

Na podlagi tega je portal CasinoHawks s pomočjo superračunalnika pripravil simulacijo svetovnega prvenstva leta 2030 brez Evropejcev. Model je turnir simuliral 100.000-krat in na podlagi povprečja izračunal najverjetnejše razplete.

Po napovedi bi naslov svetovnega prvaka osvojila Argentina, ki bi v finalu premagala Brazilijo. Argentina bi imela 28-odstotno verjetnost za naslov, Brazilija pa 26 odstotno.

Simulacija predvideva tudi razširjeno svetovno prvenstvo s 64 reprezentancami. Ker evropske izbrane vrste ne bi sodelovale, bi se na zaključni turnir prvič v zgodovini uvrstile številne države, med njimi Gvatemala, Bahrajn, Uganda, Tajska, Vietnam, Mozambik in Madagaskar.

Med zanimivejšimi napovedmi je tudi dosežek Nigerije, ki bi postala šele druga afriška reprezentanca v zgodovini z uvrstitvijo v polfinale svetovnega prvenstva. Na SP v ZDA, Kanadi in Mehiki se ena od najmočnejših afriških reprezentanc ni uvrstila.