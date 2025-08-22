Angleški klubi zapravljajo več kot štiri največje lige skupaj

V nadaljevanju preberite:

Nogometni svet je danes znova priča dogodku, ki premika meje zapravljanja največjih nogometnih klubov v nepredstavljive višave. S prestopom švicarskega napadalca Noaha Okaforja iz italijanskega velikana AC Milan v Leeds United (kjer igra tudi slovenski reprezentant Jaka Bijol), vrednim približno 21,2 milijona evrov, je angleška prva liga podrla svoj rekord v poletnem zapravljanju.

Po poročanju BBC so klubi v najvišjem angleškem razredu skupno porabili več kot 2,8 milijarde evrov, s čimer so presegli lanski že tako astronomski znesek. In to deset dni pred koncem prestopnega roka.

Ta številka sama po sebi je impresivna, a postane zares osupljiva šele v primerjavi s preostalo Evropo. Skupna poraba klubov v elitni angleški nogometni ligi namreč presega seštevek porabe vseh klubov v preostalih štirih najmočnejših evropskih ligah – španskem prvenstvu, italijanskem elitnem prvenstvu, nemškem prvenstvu in francoskem prvenstvu – skupaj.