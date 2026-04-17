Kdo je favorit v ligi prvakov? Tako meni superračunalnik ...

Četrtfinalni obračuni lige prvakov niso razočarali. Na eni strani smo spremljali epski spopad Bayerna in Real Madrida, kjer je bila povratna tekma spektakel z obilico golov. Na drugi strani sta Barcelona in Atletico Madrid uprizorila silovit španski dvoboj, medtem ko je Liverpool kljub zaostanku na razgretem Anfieldu pošteno namučil PSG – čeprav na koncu še zmeraj brez zadetka. Morda sta nekoliko razočarala le Arsenal in Sporting, a tudi tam se je pod površjem kuhala napeta taktična bitka.

Pa vendar: ob vsem videnem je skoraj nemogoče izpostaviti ekipo, ki bi delovala kot prepričljiv in nesporen favorit. PSG je denimo četrtfinale zaključil brez prejetega zadetka (skupno 4:0) in bi se zdel logična izbira. A ob nihajoči formi Liverpoola in dejstvu, da ga v polfinalu čaka Bayern, ta sklep hitro izgubi težo.

Podobno velja za dvoboj med Atleticom in Arsenalom. Na prvi pogled bi lahko sklepali, da bodo Londončani, ki s 70 točkami še vedno vodijo v angleškem prvenstvu, zlahka opravili z Madridčani. Toda realnost je bolj zapletena. Arsenal v zadnjem obdobju napadalno ni prepričljiv, pogosto se mora zanašati na obrambno stabilnost, medtem ko napadalna ostrina občasno povsem izgine.

Na drugi strani tudi Atletico ni več tista neprebojna obrambna trdnjava, po kateri je slovel. Pravzaprav je samo azerbajdžanski Karabag v tej sezoni lige prvakov prejel več golov kot zasedba Diega Simeoneja.

Odgovor iskal superračunalnik

Pri podjetju Opta so odgovor poskušali poiskati s pomočjo superračunalnika. Rezultat? Zelo presenetljiv ...

Največ možnosti za naslov je računalnik pripisal Arsenalu (36,75 %), nakar so sledili Bayern (34,61 %), PSG (19,35 %) in Atletico Madrid (9,29 %). Te napovedi so še toliko bolj zanimive, ker ima med polfinalisti prav Arsenal najmanj izkušenj na tej ravni. Londončani so bili v finalu le enkrat, medtem ko je Atletico pod Simeonejem že dvakrat igral za naslov. Bayern ima kar šest evropskih kron, PSG pa je svojo prvo osvojil lani.

Kljub temu Arsenal ostaja prvi favorit po izračunih – in to ne glede na nekoliko bledo predstavo proti Sportingu. Po 90 medlih minutah brez zadetkov proti Sportingu je tudi trener Mikel Arteta namreč priznal: »Nismo popolni, nekatere stvari moramo izboljšati, to je gotovo.«

Arsenal po napovedih superračunalnika velja za favorita. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

In prav to je morda bistvo letošnje lige prvakov: popolne ekipe preprosto ni. Bayern sicer navdušuje z napadalno močjo v ligi prvakov (37 zadetkov, med drugim šest proti Realu), a obenem razkriva ranljivost v obrambi (proti neprepričljivi različici Reala so prejeli štiri zadetke). PSG je morda še bolj eksploziven v napadu, a mu statistika kljub temu ne pripisuje veliko možnosti.

Kaj pa polfinalni obračuni?

Superračunalnik je ponudil konkretne napovedi tudi za polfinalne tekme: Bayern naj bi proti PSG napredoval z 61,28-odstotno verjetnostjo, Arsenal pa naj bi imel kar 73,40 % možnosti proti Atleticu.

Na papirju to pomeni jasni sliki – v praksi pa ravno obratno. Arsenalov »pešajoči napad« proti Atleticovi »pešajoči obrambi« je dvoboj, ki lahko zaneti ali uspava. Bayern proti PSG pa je spopad dveh zelo napadalnih ekip, ki sta se v tej sezoni že srečali in uprizorili izredno zanimiv, odprt dvoboj.

Ko je na Allianz Areni še vedno odmevalo po sedmih zadetkih, ki so padli na tekmi proti Real Madridu, so trenerja Vincenta Kompanyja vprašali, kam med vrhunce svoje trenerske kariere bi uvrstil to tekmo. Belgijcu se je na obrazu narisal nasmešek: »Spomnim se, da smo z Burnleyjem dvakrat premagali Blackburn,« je takoj odgovoril. Morda pa bo prav polfinalna zmaga nad branilcem naslova tista, ki bo presegla derbi iz Lancashira.

Čeprav so napovedi superračunalnika zanimive, in včasih tudi točne, pa bodo na koncu še zmeraj ekipe na igrišču tiste, ki si bodo pisale usodo. Brez izrazitega favorita in z ekipami, ki mnogokrat nihajo v formi, se sezona lige prvakov tako bliža svojemu razpletu. Vse je še zmeraj odprto in vsakdo še lahko postane prvak.