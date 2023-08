Švedinje utišale domače navijače v Brisbanu

Bronaste kolajne so si na svetovnem prvenstvu priigrale švedske nogometašice. V tekmi za tretje mesto so bile Skandinavke pred 49.461 gledalci v Brisbanu z 2:0 (1:0) boljše od Avstralk.

Izbranke selektorja Petra Gerhardssona je v 30. minuti v vodstvo popeljala Fridolina Rolfö, ki je zadela z bele točke. V drugem polčasu je nato zmago Švedinj potrdila Kosovare Asllani, ki je z golom v 62. minuti postavila končni izid.

Domače igralke so poskušale vse, da bi zasukale rezultat, vendar pa so bile v napadu premalo natančne. Nekajkrat je dobro posredovala tudi vratarka Zećira Mušović, ki je bila nerešljiva uganka za Avstralke. Švedinje, ki tudi na svetovni lestvici držijo tretje mesto, se tako še četrtič po letih 1991, 2011 in 2019 veselijo bronastih kolajn. Na tem tekmovanju so bile boljše zgolj leta 2003, ko so osvojile drugo mesto.

Jutri bo v Sydneyju na sporedu še veliki (evropski) finale med Angležinjami in Špankami.