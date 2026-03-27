Švedska in Kosovo na mundialu je slaba uteha za Slovenijo

V Cardiffu je odmevalo Bosna, Bosna, Bosna ... Streli z bele točke so v »veliki finale« za preboj na svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslali Bosno in Hercegovino. Kako bo šele v torek v Zenici, kjer se bodo tretji zaporedni neuvrstitvi na mundial poskušali izogniti Italijani? Kot je razkril posnetek spremljanja enajstmetrovk iz Walesa, so si Azzurri želeli prav BiH. V igri za SP sta tudi še Kosovo in Švedska, kvalifikacijska tekmeca Slovenije. Na SP se bodo v torek uvrstili štirje zmagovalci naslednjih dvobojev: BiH – Italija, Švedska – Poljska, Kosovo – Turčija, Češka – Danska.

Razburljiv večer v Cardiffu je bila smetana na torto neverjetnega dosežka najboljšega strelca in rekorderja po številu tekem za BiH Edina Džeka. Že štiridesetletni napadalec je v 86. minuti zabil za izenačenje in BiH popeljal v podaljške ter nato do enajstmetrovk. Začele so se slabo, s prvim zgrešenim strelom, končale pa sanjsko in z zanesljivimi golom komaj 18-letnega Kerima Alajbegovića. Nagrada za v Nemčiji rojenega najstnika je prišla takoj po tekmi, po koncu sezone bo Salzburg zamenjal za Bayer Leverkusen, ki ga je lani poslal le na »šolanje« v Avstrijo.