PREMIUM   D+   |   Nogomet

Švedska in Kosovo na mundialu je slaba uteha za Slovenijo

Za zadnje štiri evropske vstopnice za uvrstitev na svetovno prvenstvo se bodo potegovale BiH, Italija, Švedska, Poljska, Kosovo, Turčija, Češka in Danska.
Edin Džeko (z leve), Kerim Alajbegović, Dženis Burnić in drugi nogometaši BiH še niso rekli zadnje v kvalifikacijah za SP. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Edin Džeko (z leve), Kerim Alajbegović, Dženis Burnić in drugi nogometaši BiH še niso rekli zadnje v kvalifikacijah za SP. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Gorazd Nejedly
27. 3. 2026 | 19:00
V Cardiffu je odmevalo Bosna, Bosna, Bosna ... Streli z bele točke so v »veliki finale« za preboj na svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslali Bosno in Hercegovino. Kako bo šele v torek v Zenici, kjer se bodo tretji zaporedni neuvrstitvi na mundial poskušali izogniti Italijani? Kot je razkril posnetek spremljanja enajstmetrovk iz Walesa, so si Azzurri želeli prav BiH. V igri za SP sta tudi še Kosovo in Švedska, kvalifikacijska tekmeca Slovenije. Na SP se bodo v torek uvrstili štirje zmagovalci naslednjih dvobojev: BiH – Italija, Švedska – Poljska, Kosovo – Turčija, Češka – Danska.

Razburljiv večer v Cardiffu je bila smetana na torto neverjetnega dosežka najboljšega strelca in rekorderja po številu tekem za BiH Edina Džeka. Že štiridesetletni napadalec je v 86. minuti zabil za izenačenje in BiH popeljal v podaljške ter nato do enajstmetrovk. Začele so se slabo, s prvim zgrešenim strelom, končale pa sanjsko in z zanesljivimi golom komaj 18-letnega Kerima Alajbegovića. Nagrada za v Nemčiji rojenega najstnika je prišla takoj po tekmi, po koncu sezone bo Salzburg zamenjal za Bayer Leverkusen, ki ga je lani poslal le na »šolanje« v Avstrijo.

