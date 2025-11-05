Švedska proti Sloveniji brez Viktorja Gyökeresa, a z Alexandrom Isakom

Napadalec Arsenala Viktor Gyökeres ni bil uvrščen na seznam švedske reprezentance za tekmi kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2026 proti Švici in Sloveniji. Novopečeni strateg Švedske Graham Potter je v ekipo vpoklical nerazpoloženega Alexandra Isaka, kljub zdravstvenim težavam bo v kadru tudi Lucas Bergvall.

Viktorja Gyökeresa ta teden čakajo dodatne preiskave, saj obstaja bojazen, da si je na sobotni tekmi premier lige proti Burnleyju poškodoval zadnjo stegensko mišico. Na tekmi, ki jo je Arsenal dobil z 2:0, je prispeval en zadetek, v ligi prvakov pa proti Slavii iz Prage ni bil v kadru.

Zelo pomembno bo, da bo Benjamin Šeško v reprezentanco prišel dobro razpoložen. FOTO: Oli Scarff /AFP

Namesto njega bo pomembno vlogo imel Alexander Isak, ki se letos po prestopu iz Newcastla v Liverpool ne znajde najbolje. Zadnjih nekaj tekem je izpustil zaradi težav z dimljami, zdaj pa se očitno vrača na zelenice. Po pretresu možganov še vedno okreva vezist Tottenhama Lucas Bergvall, ki bo očitno nared petnajstega septembra, ko bodo Švedi gostovali v Švici.

Tekma s Slovenijo bo v Solni na sporedu 18. novembra, Slovenija pa bo seveda nujno potrebovala zmago. Trenutno je naša izbrana vrsta na tretjem mestu skupine B, kjer ima tri točke, le eno pa so doslej zbrali Švedi.

Prav slabi rezultati v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo so odnesli nekdanjega selektorja Jona Dahla Tomassona, ki je bil odpuščen po porazu na Kosovem.

Zamenjal ga je Graham Potter, nekdanji trener Brightona, Chelseaja in West Hama, ki pa se v zadnjih dveh službah ni posebej izkazal.