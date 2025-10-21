Švedska senzacija: majhen klub iz mesta s 1400 prebivalci premagal vse

Naslov prvaka je v letošnji sezoni najelitnejšega švedskega ligaškega prvenstva v nogometu že oddan. Prvič v zgodovini ga je osvojil Mjällby, deveti najbogatejši klub na Švedskem, ki prihaja iz kraja Hällevik v občini Sölvesborg. V mestu je po zadnjih uradnih podatkih okrog 1400 prebivalcev, klub pa ima v tekmovanju šele deveto najbogatejšo ekipo.

Na 27 tekmah si je ekipa, ki jo vodi trener Anders Torstensson, privoščila le en poraz, meseca maja je izgubila proti AIK Solni iz Stockholma. Zdaj napadajo tudi rekord za največ osvojenih točk v prvi šveski ligi Allsvenskan, v zadnjih treh kolih pa bi morali osvojiti le še točko, da bi izboljšali mejnik, ki ga je leta 2010 dosegel Malmö. 22-kratni zmagovalci so takrat ob 21 zmagah, štirih remijih in petih porazih zbrali 67 točk.

Letos jih je krasila predvsem izvrstna obramba. V celotni sezoni so prejeli le 17 golov, zadeli pa so jih 49. Tri tekme pred koncem tekmovanja drugouvrščeni Hammarby za njimi zaostaja 11 točk, sledita GAIS in najtrofejnejši švedski klub Malmö.

»Nikoli si nisem mislil, da se mi bo to zgodilo v življenju,« je dejal napadalec Mjällbyja Jacob Bergström. »Neverjetno sem hvaležen, da sem del te ekipe. Pokazali smo, da te lahko kolektiv pripelje neverjetno daleč.«

Pred pičlimi devetimi leti je bil Mjällby le eno tekmo oddaljen od izpada v četrto švedsko ligo ligo. Ekipa je vztrajala, dosegla dve zaporedni napredovanji v letih 2018 in 2019, ponovno pa jo je oživil Magnus Emeus, lokalni poslovnež, ki je leta 2015 postal predsednik kluba.