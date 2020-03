Svet spoznava beloruski nogomet

Minsk - Evropske nogometne in druge arene so zdaj že nekaj časa zaklenjene, v beloruskem svetu, deželi poldesetega milijona prebivalcev, pa je še naprej drugače. V treh najbolj priljubljenih športnih panogah v državi – hokeju, nogometu in rokometu – nadaljujejo ligaška tekmovanja.



Na ledenih ploskvah se je prav ob tem koncu tedna začel finale med moštvoma Junost Minsk in Šahtjor Soligorsk (izid v seriji 1:1), v rokometnem centru glavnega mesta je v derbiju Brest ugnal domačo vrsto SKA Minsk s 40:32 (Malus 3, Razgor 2), nogometna zgodba pa je sploh posebna.



Kot veleva tradicija v nekaterih deželah dolgih zim, se prvenstvena sezona začenja s pomladnim delom, tako so tokrat po vsej Belorusiji igrali tekme 2. kola. In te bi ob običajnih razmerah pritegnile pozornost zgolj doma, morda še v kateri od sosednjih dežel, tako pa zdaj to tekmovanje spremlja tudi marsikdo med nogometnimi zanesenjaki po raznih delih stare celine. "Boljše reklame si za naš nogomet nismo mogli predstavljati. Zdaj nas lahko spremljajo povsod po svetu," je bil kar navdušen nekdanji nogometni selektor Anatolij Baldačnij ob spoznanju, da so tekme ob koncu tedna pred TV zaslonov lahko spremljali tudi gledalci v Indiji ali Izraelu. Ne nazadnje tudi pri nas na enemu od športnih programov, dostopnemu že lepemu številu TV gledalcev v slovenskem prostoru.



V mestnem dvoboju novodobnega Minska s tradicionalno najuspešnejšim in najbolj priljubljenim Dinamom, nekoč tudi prvakom Sovjetske zveze, pa je pri slednjem nastopil Celjan Miha Goropevšek, a v 58. minuti po rdečem kartonu zapustil igro. Njegov Dinamo je ostal praznih rok (2:3), v sezono je podobno kot favorizirani BATE Borisov štartal slabše od pričakovanj, pri klubu pa so vsaj nekateri zadovoljni ob podatkih o naraščajoči prepoznavnosti. "Na družabnem omrežju je zdaj naš Dinamo bolj kot kdajkoli v zadnjih letih. Kar naenkrat smo se znašli pod drobnogledom poznavalcev iz tujine, to bo tudi divgnilo kakovostno raven našega nogometa," je dejal Aleksandr Strok, ki pri kultnem klubu iz glavnega mesta skrbi za stike z javnostjo.



Država z vplivnim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom vztraja na svoji poti in zaenkrat ne omejuje dogodkov z večjim številom obiskovalcev. Tudi na prostorni promenadi v središču glavnega mesta je sprehajalcev še vedno veliko, med njimi pa je zaznati tudi v rdeče uniforme oblečene posameznike s sredstvi za razkuževanje. Po potrebi in želji pomagajo mimoidočim.