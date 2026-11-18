Francoski nogometni zvezdnik Antoine Griezmann je bil izbran za najboljšega novinca leta 2026 v MLS. Petintridesetletni napadalec je s tem postal prvi Francoz, ki je prejel to priznanje, do njega pa je prišel po izjemnem začetku nove nogometne zgodbe v Združenih državah Amerike, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Griezmann se je julija iz madridskega Atletica preselil k Orlandu, kjer igra tudi slovenski reprezentant David Brekalo, in se hitro uveljavil kot eden ključnih igralcev floridskega moštva. Na 18 tekmah je dosegel 14 golov in prispeval sedem asistenc ter tako pomembno zaznamoval preobrat v sezoni svojega novega kluba. Orlando City je namreč z njegovo pomočjo napredoval s 13. na osmo mesto vzhodne konference in si zagotovil nastop v končnici prvenstva.

Griezmann, svetovni prvak s Francijo iz leta 2018, je v glasovanju za najboljšega novinca lige prejel kar 51,02 odstotka glasov. Na drugem mestu je končal Brazilec Guilherme Augusto (Houston Dynamo), ki je zbral 25,12 odstotka glasov, tretji pa je bil njegov rojak Andre Luiz (Sporting Kansas City) s 6,19 odstotka.

O dobitniku priznanja odločajo novinarji, člani strokovnih štabov klubov in nogometaši. Nagrada ima tudi že nekaj odmevnih predhodnikov. Med njenimi prejemniki je denimo Zlatan Ibrahimović, ki jo je leta 2018 osvojil kot član Los Angeles Galaxyja.