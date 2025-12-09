  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Svetovni prvak in strelec 300 kariernih golov ostaja v ligi MLS

    V Ameriko se je po 25 letih pri Bayernu iz Münchna preselil po letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu.
    FOTO:  Nathan Ray Seebeck/Reuters Connect
    Galerija
    FOTO:  Nathan Ray Seebeck/Reuters Connect
    L. Š.
    9. 12. 2025 | 10:23
    9. 12. 2025 | 10:28
    1:55
    A+A-

    Nekdanji nemški nogometni reprezentant in dolgoletni igralec Bayerna Thomas Müller je tudi uradno podpisal pogodbo z Vancouver Whitecaps za prihajajočo sezono 2026. Dva dni po porazu v finalu pokala MLS proti Inter Miamiju je kanadska ekipa sporočila, da je izkoristila možnost podaljšanja Müllerjeve pogodbe.

    »V novi sezoni bodo večinoma isti igralci, vendar to ne bo ista skupina, saj se je v tej sezoni zgodilo toliko stvari. Verjamem, da bomo naslednjo sezono še boljši,« je dejal danski trener moštva Jesper Sörensen.

    Vancouver Whitecaps so letos še četrtič zapored zmagali kanadski pokal, v finalu MLS pa jim je malo zmanjkalo. FOTO: Christopher Morris/Reuters Connect
    Vancouver Whitecaps so letos še četrtič zapored zmagali kanadski pokal, v finalu MLS pa jim je malo zmanjkalo. FOTO: Christopher Morris/Reuters Connect

    O Müllerju, ki je oktobra čez lužo presegel mejo 300 golov v karieri, je dejal, da ima še ogromno motiva. Da še ni za odpis, je Nemec že dokazal. Letos je na 13 tekmah za Vancouver dosegel devet zadetkov in dodal štiri asistence. 

    »Še vedno čuti, da si mora nekaj dokazati, in vsak dan želi ugotoviti, kako se lahko izboljša,« je Danec dejal o zmagovalcu svetovnega prvenstva z elfom leta 2014. »Želi vedeti vsako podrobnost, želi vedeti, kaj mislimo in kako razmišljamo, da lahko pomaga soigralcem na igrišču.«

    Po klubskem svetovnem prvenstvu poleti se je Müller po 25 letih pri Bayernu iz Münchna preselil v ligo MLS. Z Whitecaps je osvojil kanadsko prvenstvo in v finalu MLS izgubil proti Inter Miamiju, ki ga je do zmage vodil argentinski zvezdnik Lionel Messi.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Major League Soccer

    Lionel Messi postavil nov rekord, Slovenec pa brez finala in minut

    V sobotnem finalu nogometnega prvenstva ZDA se bosta v Miamiju pomerila domači Miami in kanadski Vancouver. Mitja Ilenič obsedel na klopi za rezevne igralce
    30. 11. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Velikana sta čarala

    Ronaldo poletel kot Jordan, Messi ujel slavnega Madžara in Slovenca (VIDEO)

    Portugalec s škarjicami zabil gol kot ga je nekoč v dresu Reala Madrida proti Juventusu. Argentinec golu dodal še tri podaje za rekordnih 404 v karieri.
    24. 11. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Iz prve roke

    Zlatan Ibrahimović: V Španiji igrajo, v Italiji se branijo, v Angliji tečejo

    Nekdanji nogometni zvezdnik je iz lastnih izkušenj razkril značilnost najmočnejših evropskih ligi. Od največjih petih ni igral le v bundesligi.
    14. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Camp Nou

    Za Messija pripravljajo »poseben poklon«

    Predsednik Barcelone Joan Laporta in upravni odbor kluba razmišljata o postavitvi kipa Lionela Messija pred prenovljenim štadionom Camp Nou.
    14. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Volivci namenili vladi manj enic in več trojk

    Referendumski poraz se ne odraža v oceni dela oblasti. Če bi bile volitve jutri, bi parlamentarni prag prestopilo osem strank.
    Barbara Hočevar 8. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Novo mesto

    Primer Gregor Kavčič: oglasil se je negovalni tim ortopedskega oddelka

    V primeru ortopeda Gregorja Kavčiča se je oglasil negovalni tim ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice, pismo objavljamo v celoti.
    6. 12. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V ZDA Slovenija pošilja četrtega veleposlanika v petih letih

    Že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored predčasno končuje svoj mandat.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Thomas MullerBayern MünchenMLSVancouvernogometpogodba

    Novice  |  Svet
    Novinarji brez meja

    Izrael je ubil skoraj polovico v zadnjem letu umrlih novinarjev

    Vsaj 53 od 67 novinarjev, ubitih v preteklem letu, je žrtev vojne ali kriminalnih mrež.
    9. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Scenarij je napisal igralkin sin

    Kate Winslet je posnela film o življenju, družini in odhajanju. To je prvi film, ki ga je režirala.
    9. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Miti o ogrevanju in prezračevanju: kaj v resnici drži? (VIDEO)

    Energetski strokovnjak v podkastu razblinja mite o ogrevanju, prezračevanju, zatesnitvi oken in plesni ter ponuja praktične rešitve za toplejši, varčnejši dom.
    Nina Štajner 9. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bled

    Ljudje hodijo po gradbišču, znake pa mečejo v jezero, je zgrožen župan

    Ljudje ne upoštevajo predpisov med gradnjo komunalne infrastrukture na Bledu. Ob semaforju in zapori morajo stati občinski redarji.
    9. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
