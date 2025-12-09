Svetovni prvak in strelec 300 kariernih golov ostaja v ligi MLS

Nekdanji nemški nogometni reprezentant in dolgoletni igralec Bayerna Thomas Müller je tudi uradno podpisal pogodbo z Vancouver Whitecaps za prihajajočo sezono 2026. Dva dni po porazu v finalu pokala MLS proti Inter Miamiju je kanadska ekipa sporočila, da je izkoristila možnost podaljšanja Müllerjeve pogodbe.

»V novi sezoni bodo večinoma isti igralci, vendar to ne bo ista skupina, saj se je v tej sezoni zgodilo toliko stvari. Verjamem, da bomo naslednjo sezono še boljši,« je dejal danski trener moštva Jesper Sörensen.

Vancouver Whitecaps so letos še četrtič zapored zmagali kanadski pokal, v finalu MLS pa jim je malo zmanjkalo. FOTO: Christopher Morris/Reuters Connect

O Müllerju, ki je oktobra čez lužo presegel mejo 300 golov v karieri, je dejal, da ima še ogromno motiva. Da še ni za odpis, je Nemec že dokazal. Letos je na 13 tekmah za Vancouver dosegel devet zadetkov in dodal štiri asistence.

»Še vedno čuti, da si mora nekaj dokazati, in vsak dan želi ugotoviti, kako se lahko izboljša,« je Danec dejal o zmagovalcu svetovnega prvenstva z elfom leta 2014. »Želi vedeti vsako podrobnost, želi vedeti, kaj mislimo in kako razmišljamo, da lahko pomaga soigralcem na igrišču.«

Po klubskem svetovnem prvenstvu poleti se je Müller po 25 letih pri Bayernu iz Münchna preselil v ligo MLS. Z Whitecaps je osvojil kanadsko prvenstvo in v finalu MLS izgubil proti Inter Miamiju, ki ga je do zmage vodil argentinski zvezdnik Lionel Messi.