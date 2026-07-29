Svetovni prvak izpolnil obljubo, na podlakt si je vtetoviral selektorjevo podobo

Španski nogometni reprezentant, najbolj prrepozunaven bo bujni pričeski, Marc Cucurella je izpolnil obljubo, ki jo je dal po osvojitvi svetovnega prvenstva, in si na podlaket vtetoviral podobo selektorja Luis de la Fuente.

Nekdanji branilec Chelseaja, ki se je letos poleti pridružil madridskemu Real, je fotografijo nove tetovaže objavil na družbenih omrežjih z zapisom: »Obljuba izpolnjena.« Na motivu sta upodobljena De la Fuente in pokal za naslov svetovnega prvaka.

Izpolnil je obljubo, selektorja Luisa de la Fuentej je Marc Cucurella vtevorial na poodlakt. FOTO: X

Selektor se je po zmagi Španije nad Argentino z 1:0 po podaljšku na račun obljube pošalil: »Sem jim že rekel, ali niso naredili napake? So jo, ampak bodo v njej uživali. Nisem tako zelo grd, da bi me morali tetovirati na mesto, kjer me nihče ne vidi. Zabava me in ponosen sem, da držijo besedo.«

Cucurella je na svetovnem prvenstvu odigral vseh osem tekem španske reprezentance, ki je na poti do naslova kar sedemkrat ohranila mrežo nedotaknjeno. Med turnirjem je s seboj nosil tudi ženino pižamo, za katero je dejal, da mu prinaša srečo.