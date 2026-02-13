  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Svetovni prvak je Florentinu Perezu dal vedeti: Raul je lahko trener Reala

Vicente del Bosque, bivši trener Reala Madrida in selektor Španije, nima nobenega dvoma o tem, da si klubska legenda zasluži priložnost za Realovega trenerja.
Svetovni prvak in dvakratni zmagovalec lige prvakov Vicente Del Bosque je izbral svojega kandidata za trenerja Reala. FOTO: Reuters
Galerija
Svetovni prvak in dvakratni zmagovalec lige prvakov Vicente Del Bosque je izbral svojega kandidata za trenerja Reala. FOTO: Reuters
G. N.
13. 2. 2026 | 13:37
13. 2. 2026 | 13:38
2:40
A+A-

Današnji svetovni dan radia je v radijski nogometni oddaji »El Larguero« (prečka) združil dva španska nogometna selektorja, svetovnega prvaka iz leta 2010 Vicenteja del Bosqueja in evropskega iz leta 2024 Luisa de la Fuenteja

Preden se je 75-letni Del Bosque lotil nogometnih tem, je razkril, zakaj ga navdušuje radio.

»Neposrednost radia je izjemna, res mi je všeč. Uporabljam ga od trenutka, ko zjutraj zapustim dom, in veliko dni na koncu zaspim z njim ... Ali z njim na telefonu. In če potujete, sploh vam ni treba ničesar povedati. Rad potujem z avtomobilom in radio je najboljša družba, ki jo lahko imate. Mislim, da je veličina nogometa na radiu neprimerljiva,« je »radijcem« polaskal Del Bosque, ki ni želel deliti nasvetov mlajšemu kolegu De la Fuenteju za svetovno prvenstvo.

»Če bi se svetovno prvenstvo začelo jutri ... Jaz sem že v pokoju, on je bolj vpleten v vsakdanje zadeve, tako fizično kot čustveno, in to obvladuje odlično. To se vidi, saj je vzdušje v slačilnici fantastično,« je kljub vsemu pohvalil 64-letnega kolega. 

Raul Gonzalez je bil član Real Madrida od 1994 do 2010. Z njim je osvojil šest španskih prvenstev, tri lige prvakov in svetovno klubsko prvenstvo. FOTO: Andrea Comas/Reuters
Raul Gonzalez je bil član Real Madrida od 1994 do 2010. Z njim je osvojil šest španskih prvenstev, tri lige prvakov in svetovno klubsko prvenstvo. FOTO: Andrea Comas/Reuters

Del Bosque, nekoč tudi izjemen igralec je tudi razblinil neznanke o tem, za koga drži palec gor, ko gre za Realov trenerski stolček. »Raula zelo spoštujem in ne izključujem možnosti, da bi imel trenersko kariero,« je bil jasen o svojem nekdanjem varovancu, ki je po koncu minule sezone zapustil položaj trenerja pri Realovem drugem moštvu Castillii. Zmotilo ga je, da so po odhod Xabija Alonsa pozabili na legendarnega napadalca.

»Zame je trener, ki bi zagotovo lahko bil kandidat za vodenje Reala,« je posredno sporočil Florentinu Perezu, prvem možu Reala, ki je nekoč izbral del Bosqueja. Ta je svojo veliko igralsko kariero pri Realu nadgradil tudi kot trener. V letih od 1998 do 2003 je po dvakrat osvojil ligo prvakov in špansko prvenstvo ter jima dodal še vse druge možne lovorike. 

Real Madrid trener Florentino Perez Vicente del Bosque Raul Gonzales

