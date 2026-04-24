Nogomet

Svetovni prvak: Jose Mourinho je čudovit, a me je prizadel

Francoski nogometaš Paul Pogba razkril, zakaj sta se s slavnim trenerjem razšla. »Treniral sem trikrat na dan, garal sem kot nor, on pa mi je očital dopust.«
Jose Mourinho in Paul Pogba sta imela pestro razmerje pri Manchester Unitedu. FOTO: Ian Kington(AFP
Jose Mourinho in Paul Pogba sta imela pestro razmerje pri Manchester Unitedu. FOTO: Ian Kington(AFP
G. N.
24. 4. 2026 | 09:00
2:56
A+A-

Paul Pogba velja za težavnega nogometaša, ki se mu je odrekel tudi Jose Mourinho. Francoz je v podkastu »Rio Ferdinand Presents« pojasnil, zakaj se je razšel s Portugalcem v obdobju pri Manchester Unitedu.

»Na začetku je bilo vse idilično. Jose je duhovit človek, pravi posebnež v nogometnem svetu,« je začel pogovor z nekdanjim zvezdnikom Manchester Uniteda Riom Ferdinandom

Pogba je menil, da je Mourinho podlegel pritisku javnosti. »Vprašanja o meni so bila neizprosna. 'Paul, Paul, Paul' – to bi ujezilo vsakogar. Verjetno se je začel spraševati, ali sem sploh še koristen za ekipo,« je pojasnil zvezni igralec in poudaril, da je do trenerjev vedno gojil spoštovanje: »Oni so šefi. Oni odločajo, kdo igra. To je hierarhija, ki jo priznavam.«

Prelomna točka njunega spora sega v leto 2018, ko je Pogba poškodbo zdravil v Miamiju. Fotografija, ki jo je posnel paparac in na kateri je bil nogometaš s soprogo Zulay, je sprožila vihar. Mourinho je posnetek posredoval takratnemu Pogbajevemu zastopniku Minu Raioli, češ da se igralec namesto rehabilitacije predaja počitnicam.

Paul Pogba in Brigitte Macron, soproga francoskega predsednika Emmanuela Macrona, sta se veselila pokala za naslov svetovnega prvaka. FOTO: Philippe Wojazer/Reuters

»To me je globoko prizadelo. V Miamiju sem treniral trikrat na dan, garal sem kot nor, on pa mi je očital dopust. Vprašal sem ga: 'José, ali misliš resno? Za koga me imaš?'« je povedal 33-letni Francoz. To je bil trenutek, ko je zaupanje dokončno izpuhtelo. Mourinho je Pogbaju pozneje odvzel naziv podkapetana in ga v garderobi menda celo označil za »virus«, ki okuži preostalo ekipo.

Njun razkol je postal javen na enem od treningov, kjer so kamere ujele oster besedni obračun, ki je naznanil neizogiben konec njunega sodelovanja. Mourinho je Manchester zapustil decembra 2018, Pogba pa je pri »rdečih vragih« vztrajal do izteka pogodbe leta 2022, ko se je kot prost igralec vrnil k Juventusu. 

Svetovni prvak s Francijo leta 2018 je bil pozneje kaznovan z 18-mesečnim supenzom zaradi jemanja nedovoljenih poživil. Lanskega marca se je iztekel, zdaj pa je član Monaca.

