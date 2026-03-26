Svetovni prvak Marcelo Lippi z javnim pismom hrabril Azzurre

Evropske dodatne kvalifikacije za uvrstitev na nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki bodo drevi izločile prvih osem reprezentanc. Zadnje štiri evropske udeleženke mundiala bodo sicer znane v torek, 31. t. m. V središču pozornosti bodo štirikratni svetovni prvaki Italijani, ki jim grozi neslaven trojček: da bodo še tretjič zapored le prek televizijskih zaslonov spremljali največji športni spektakel.

Iz slovenskega zornega kota bodo pod drobnogledom še naši kvalifikacijski tekmeci, Kosovci, ki bodo prvih – ali zadnjih – 90 minut igrali pri drugih starih slovenskih znancih Slovakih. In Bošnjaki, ki bodo gostovali v Cardiffu lovili zmago.