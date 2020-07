Svetovni prvak za 120 milijonov evrov za vlogo rezervista

Ljubljana

Trenerju Barcelone Quiqueju Setienu se že maje stolček. FOTO: Lluis Gene/AFP

Tudi najdražji nakup Barcelone v zgodovini Philippe Coutinho (desno) se ni vklopil v Barcelonino filozofijo, ki temelji na enem človeku – Lionelu Messiju. FOTO: Pau Barrena/AFP

Pet let in 105 milijonov evrov



Antoine Greizemann je lani sklenil petletno pogodbo z odkupno klavzulo 800 milijonov evrov. Njegova letna neto plača znaša 21 milijonov evrov (tedensko 404.000 evrov), pred njim je le nedotakljivi Lionel Messi, ki zasluži slabih 30 milijonov evrov. V bruto znesku Griezmannova letna plača znaša 46 milijonov evrov (881.000 evrov na teden), a še vedno precej manj kot Messijeva, ki je kar 71 milijonov evrov (1,4 milijona evra na teden).

- Barcelona izgublja šampionski dvoboj z Real Madridom, ki bo nocoj (22.00) proti Getafeju poskušal povišati prednost z ene (71:70) na štiri točke, a izgublja tudi lansko poletje najdražjo okrepitev. Francoz, za katerega je katalonski klub plačal madridskemu Atleticu 120 milijonov evrov odškodnine, je proti svojemu nekdanjemu klubu vstopil v igro v 89. minuti. Tekmo prej v Vigu v 81. minuti, v zadnjih štirih tekmah je v prvi enajsterici začel le enkrat. Od ducata točk jih je Barcelona osvojila le pet.Barcelona je na razpotju, ki ga narekuje. Argentincu se uklanjajo vsi po vrsti, od kluba do trenerjev, žrtve so igralci, za katere je Barcelona plačevala s suhim zlatom. Brazilecje pred dvema letoma prišel kot rešitelj, a se je 145 milijonov evrov vreden nakup spremenil v polom. Coutinha zdaj klub ponuja vsepovsod in komurkoli. Francozje iz dortmundske Borussie prišel pred tremi leti za 125 milijonov evrov, namesto z vragolijami na igrišču je zaslovel z neumnostmi. A zaradi njegove mladosti (star je 23 let) pri Barceloni še upajo, da bo njegov veliki potencial le izbruhnil.Pred dobrim desetletjem je Barcelona zavrgla tudi, potem ko je zanj plačala 69,5 milijona evrov. A Ibrahimović ni moral oditi zaradi tega, ker se ni uveljavil, temveč zaradi trenerja, ki je ugotovil, da ne more biti prvi zvezdnik in avtoriteta v moštvu, v katerem je najboljši Messi.Griezmann, pred lanskim prihodom v Katalonijo priin madridskemu Atleticu prvi zvezdnik, se bo, kot kaže, zapisal na seznam najslavnejših žrtev neprilagoditve na Barcelonin sistem igre in filozofije. Tako bi lahko bilo mogoče pojasniti neuspešno uveljavitev enega od najvidnejših francoskih reprezentantov, ki ga je najprej izločil Messi, zdaj še trenerFrancoski napadalec stoično prenaša prestop med rezerviste, a upanje, da bi lahko postal eden od ključnih mož, izgubljata očein brat. Po torkovem neodločenem izidu z Atleticom in trenerjevi izjavi, da se ne namerava opravičiti igralcu, se je Alain oglasil po Instagramu s pomenljivo pripombo.»Če bi se o tem želeli pogovoriti, bi morali nositi ključe tovornjaka. Toda jih ne. Ste samo potnik,« je bil očetov zapis, bratov, ki ga je pozneje umaknil, je bil kratek in jedrnat. »Zares, zjokal se bom,« je zapisal, preden je dodal: »2 minuti.«V nečem so si v Španiji in Kataloniji edini. Barcelona potrebuje osvežitve, nove obraze in ne enega ali dveh, temveč več. Potrebuje radikalen zasuk in nov zagon.