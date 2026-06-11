Svetovno prvenstvo 2026: spored, rezultati in lestvice v živo

Skupina A, 11. junij: Mehika – Južna Afrika (21); 12. junij: Južna Koreja – Češka (4); 18. junij: Češka – Južna Afrika (18); 19. junij: Mehika – Južna Koreja (3); 25. junij: Češka – Mehika (3), Južna Afrika – Južna Koreja (3).

Skupina B, 12. junij: Kanada – Bosna in Hercegovina (21); 13. junij: Katar – Švica (21); 18. junij: Švica – Bosna in Hercegovina (21); 19. junij: Kanada – Katar (polnoč); 24. junij: Švica – Kanada (21), Bosna in Hercegovina – Katar (21).

Skupina C, 14. junij: Brazilija – Maroko (polnoč), Haiti – Škotska (3); 20. junij: Škotska – Maroko (polnoč), Brazilija – Haiti (2.30); 25. junij: Škotska – Brazilija (polnoč), Maroko – Haiti (polnoč).

Skupina D, 13. junij: ZDA – Paragvaj (3); 14. junij: Avstralija – Turčija (6); 19. junij: ZDA – Avstralija (21); 20. junij: Turčija – Paragvaj (5); 26. junij: Turčija – ZDA (4), Paragvaj – Avstralija (4).

Skupina E, 14. junij: Nemčija – Curaçao (19); 15. junij: Slonokoščena obala – Ekvador (1); 20. junij: Nemčija – Slonokoščena obala (22); 21. junij: Ekvador – Curaçao (2); 25. junij: Curaçao – Slonokoščena obala (22), Ekvador – Nemčija (22).

Skupina F, 14. junij: Nizozemska – Japonska (22); 15. junij: Švedska – Tunizija (4); 20. junij: Nizozemska – Švedska (19); 21. junij: Tunizija – Japonska (6); 26. junij: Japonska – Švedska (1), Tunizija – Nizozemska (1).

Predsednik Fife Gianni Infantino z znamenitim pokalom za naslov svetovnega prvaka. FOTO: Raymond Carlin/Reuters

Skupina G, 15. junij: Belgija – Egipt (21); 16. junij: Iran – Nova Zelandija (3); 21. junij: Belgija – Iran (21); 22. junij: Nova Zelandija – Egipt (3); 27. junij: Egipt – Iran (5), Nova Zelandija – Belgija (5).

Skupina H, 15. junij: Španija – Zelenortski otoki (18); 16. junij: Savdska Arabija – Urugvaj (polnoč); 21. junij: Španija – Savdska Arabija (18); 22. junij: Urugvaj – Zelenortski otoki (polnoč); 27. junij: Zelenortski otoki – Savdska Arabija (2), Urugvaj – Španija (2).

Skupina I, 16. junij: Francija – Senegal (21); 17. junij: Irak – Norveška (polnoč); 22. junij: Francija – Irak (23); 23. junij: Norveška – Senegal (2); 26. junij: Norveška – Francija (21), Senegal – Irak (21).

Skupina J, 17. junij: Argentina – Alžirija (3), Avstrija – Jordanija (6); 22. junij: Argentina – Avstrija (19); 23. junij: Jordanija – Alžirija (5); 28. junij: Alžirija – Avstrija (4), Jordanija – Argentina (4).

Skupina K, 17. junij: Portugalska – DR Kongo (19); 18. junij: Uzbekistan – Kolumbija (4); 23. junij: Portugalska – Uzbekistan (19); 24. junij: Kolumbija – DR Kongo (4); 28. junij: Kolumbija – Portugalska (1.30), DR Kongo – Uzbekistan (1.30).

Skupina L, 17. junij: Anglija – Hrvaška (22); 18. junij: Gana – Panama (1); 23. junij: Anglija – Gana (22); 24. junij: Panama – Hrvaška (1); 27. junij: Panama – Anglija (23), Hrvaška – Gana (23).

Kako naprej v izločilne boje in kako na izločanje?

Skupinski del bo potekal od 11. do 27. junija. Reprezentance so razdelili v dvanajst skupin s po štirimi ekipami (skupine od A do L). Po koncu skupinskega dela se bosta v izločilne boje uvrstili najboljši ekipi iz vsake skupine, skupaj z osmimi najboljšimi tretjeuvrščenimi ekipami iz vseh skupin.

Prizor izpred štadiona v Dallasu. FOTO: Paul Ellis/AFP

Če ima več ekip v skupini enako število točk, se vrstni red najprej določi po medsebojnih tekmah med temi ekipami: kdo je osvojil več točk, ima boljšo razliko v golih in je dosegel več golov.

Če so ekipe še vedno izenačene, se ta merila znova uporabijo samo za ekipe, ki so še vedno poravnane. Če tudi to ne odloči, sledijo merila iz vseh tekem v skupini: boljša skupna razlika v golih in več doseženih golov.

Nato se upošteva še lestvica za ferplej, kjer se odštevajo točke za kartone: rumeni karton −1, drugi rumeni oziroma izključitev −3, neposredni rdeči karton −4, neposredni rdeči karton −5.

Če tudi po tem ni razlike, je višje uvrščena ekipa, ki je bolje postavljena na najnovejši lestvici Fife. Če je treba, se nato upoštevajo še starejše lestvice Fife, dokler ekip ni mogoče razvrstiti.

Končnico bodo odprli 28. junija s prvo tekmo 1/16 finala. Finale bo 19. julija (22) na štadionu MetLife v East Rutherfordu v New Jerseyju.