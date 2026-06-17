Surova moč angleške lige ali mojstrstvo Luke Modrića

V Dallasu se bo srečala surova moč angleške premier league in preizkušeno hrvaško mojstrstvo, v katerem Luka Modrić pri 40 letih še vedno narekuje ritem in razpira linije, kot da bi bil na vrhuncu kariere. Tekma, v kateri ekipa z ocenjenim kadrom 1,4 milijarde evrov stoji nasproti reprezentanci, vredni približno 400 milijonov, ni pomembna le kot vrhunec prvega kola svetovnega prvenstva 2026, temveč kot mogoče simbolno slovo ene zlate ere in preizkus, ali bo naslednje desetletje pripadlo angleški nogometni industriji ali balkanskemu nogometnemu umu.

Članek razkriva, kako želi Zlatko Dalić z veteransko gardo še tretjič zapored poseči po kolajni, kakšne taktične dileme ima Thomas Tuchel in zakaj pritisk, ki ga v zadnjih dneh stopnjuje angleško okolje, morda bolj koristi Hrvatom kot favoritom. Ali lahko spomin na Moskvo še enkrat prevesi tehtnico proti bogatejšim? Tudi zato je treba ...