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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Surova moč angleške lige ali mojstrstvo Luke Modrića

Dvoboj Anglije in Hrvaške bo vrhunec prvega kola na svetovnem prvenstvu. Zlatko Dalić lovi kolajno na tretjem zaporednem mundialu
Izkušeni napadalec Harry Kane (32) in veteran Luka Modrić (40) sodita med najboljše nogometaše zadnjega desetletja. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Galerija
Izkušeni napadalec Harry Kane (32) in veteran Luka Modrić (40) sodita med najboljše nogometaše zadnjega desetletja. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Jernej Suhadolnik
17. 6. 2026 | 05:00
6:42
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V Dallasu se bo srečala surova moč angleške premier league in preizkušeno hrvaško mojstrstvo, v katerem Luka Modrić pri 40 letih še vedno narekuje ritem in razpira linije, kot da bi bil na vrhuncu kariere. Tekma, v kateri ekipa z ocenjenim kadrom 1,4 milijarde evrov stoji nasproti reprezentanci, vredni približno 400 milijonov, ni pomembna le kot vrhunec prvega kola svetovnega prvenstva 2026, temveč kot mogoče simbolno slovo ene zlate ere in preizkus, ali bo naslednje desetletje pripadlo angleški nogometni industriji ali balkanskemu nogometnemu umu.

Članek razkriva, kako želi Zlatko Dalić z veteransko gardo še tretjič zapored poseči po kolajni, kakšne taktične dileme ima Thomas Tuchel in zakaj pritisk, ki ga v zadnjih dneh stopnjuje angleško okolje, morda bolj koristi Hrvatom kot favoritom. Ali lahko spomin na Moskvo še enkrat prevesi tehtnico proti bogatejšim? Tudi zato je treba ...

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Delov poslovni center

EnergetikaZdravjeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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