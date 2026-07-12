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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Takšnega polfinala mundiala kot letos še ni bilo

V boju za prestižno lovoriko na svetovnem prvenstvu v nogometu ostale le še Francija, Španija, Anglija in Argentina.
Strelec Lautaro Martinez in Leandro Paredes sta se takole veselila tretjega gola Argentine, to je bil časovno zadnji doseženi gol v letošnjem četrtfinalu. FOTO: Odd Andersen/AFP
Galerija
Strelec Lautaro Martinez in Leandro Paredes sta se takole veselila tretjega gola Argentine, to je bil časovno zadnji doseženi gol v letošnjem četrtfinalu. FOTO: Odd Andersen/AFP
Jernej Suhadolnik
12. 7. 2026 | 18:30
12. 7. 2026 | 18:31
5:27
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Ko se v zadnjem tednu svetovnega prvenstva v nogometu v boju za naslov znajdejo prve štiri reprezentance s Fifine lestvice, to ni več zgolj turnir, temveč učbenik sodobnega nogometa in njegovega zakulisja. Francija, Španija, Anglija in Argentina, razporejene v polfinalna para v Dallasu in Atlanti, potrjujejo, da je letošnji mundial – prvi s 48 ekipami – zasnovan tako, da favoriti statistično težko izpadejo zgodaj, kar po svoje spreminja pomen besede »presenečenje«.

Članek razkriva, kako je Fifa s spremembo pravil žreba omogočila, da se reprezentance s stopničk svetovne lestvice srečajo šele v polfinalu, kaj takšna arhitektura turnirja pomeni za športno pravičnost in prihodnje širitve na 64 ekip ter kako se v ta okvir vpenjajo Infantinove izjave o uspehu afriških reprezentanc. Obenem odstre, ali ta »najmočnejši polfinale v zgodovini mundiala« res prinaša tudi najboljši nogomet – ali zgolj najbolj skrbno režiran.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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