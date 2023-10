Drzna poteza Fife – SP 2030 na kar treh celinah

Zdaj je že znano, kdo bo gostitelj svetovnega prvenstva leta 2030. Predsednik Conembola, južnoameriške nogometne organizacije, je na twitterju potrdil, da bodo ob stotem jubileju prve tri tekme SP odigrane v Argentini, Urugvaju in Paragvaju, kjer se je vse začelo. Kmalu zatem je prišla tudi uradna potrditev sveta Fife, ki je nepričakovano kmalu prižgal zeleno luč za izvedbo prvenstva.

Za SP 2030 sta sicer kandidirali južna Amerika posebej in zveza Portugalske, Španije in Maroka. A so pri Fifi očitno uspeli prepričati udeležene, da združijo moči, tako da bomo spremljali unikatno svetovno prvenstvo na kar treh celinah. Prve tri tekme bodo odigrane v južni Ameriki, nato se SP seli na Portugalsko, v Španijo in Maroko. »V današnjem razdeljenem svetu želimo pokazati, da nogomet povezuje vse,« so prve besede na to temo predsednika Fife Giannija Infantina.

Na štadonu Camp Nou poteka temeljita renovacija, ki bo še kako prav prišla tudi za SP 2030. FOTO: Albert Gea/Reuters

Med obema močnima kandidaturama je evropsko-afriška prevladala zaradi že zgrajene moderne infrastrukture in dobrih povezav med mesti, ki bodo gostila svetovno prvenstvo. Prve tri tekme v Buenos Airesu, Montevideu in Asuncionu so tako za južno Ameriko nekakšna tolažba, preden bodo reprezentance odpotovale na pravi začetek SP v Evropo in Afriko. Vseh šest reprezentanc gostiteljic bo neposredno uvrščenih na SP.

Ob tem je že znano, da bodo prvenstvo gostili trije štadioni na Portugalskem in po šest v Španiji in Maroku. Na glavnem delu prvenstva bodo znova imeli otvoritveno slovesnost, skupno bo na SP odigrana kar 101 nogometna tekma (na prvenstvu bo 48 reprezentanc), zaključni boji bodo v Evropi ali Afriki. Kje, še ni znano.

Fifa naj bi se tudi že odločila, da bodo za leto 2034 sprejemali le kandidature iz Oceanije in arabskega sveta, kar na stežaj odpira vrata Savdski Arabiji, s tem pa novim desetinam milijonov dolarjev, ki si jih obetajo pri Fifi.

Sloga tudi na evropskih zelenicah

Podoben dogovor je uspel tudi Uefi v boju za EP 2028 in 2032. Turčija je napovedala, da je vložila skupno kandidaturo z Italijo za EP 2032, za kar ji je Uefa že prižgala zeleno luč in bo 10. oktobra v Nyonu tudi uradno potrjena. Turčija je ob tem umaknila samostojno kandidaturo za EP 2028, tako da je bolj kot ne jasno, da bo prvenstvo čez dobra štiri leta potekalo v Veliki Britaniji in na Irskem, saj protikandidatov zdaj ni.