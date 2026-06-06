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Nogomet

Fifa po pomoti podarila 60 vstopnic za svetovno prvenstvo

Mednarona nogometna zveza je preko svoje spletne strani po pomoti zastonj podarila 60 vstopnic za prihajajoče svetovno prvenstvo.
Vstopnice za prihajajoče SP so zelo drage, a to še ne pomeni, da bodo na prvenstvu, ki se bo začelo prihodnji četrtek, tribune prazne. FOTO: Raymond Carlin/Reuters
Galerija
Vstopnice za prihajajoče SP so zelo drage, a to še ne pomeni, da bodo na prvenstvu, ki se bo začelo prihodnji četrtek, tribune prazne. FOTO: Raymond Carlin/Reuters
M. Ru., STA
6. 6. 2026 | 05:00
2:17
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Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je priznala, da je preko svoje spletne strani 60 navijačem po pomoti omogočila, da so zastonj kupili vstopnice za prihajajoče svetovno prvenstvo. Razlog za takšno napako naj bi bile težave s postopkom plačila. Vstopnice naj bi bile za tekme skupinskega dela v Torontu, poroča britanski BBC.

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Krovna nogometna organizacija je nakup omenjenih vstopnic že preklicala in navijačem ponudila možnost, da te kupijo po polni ceni. Pri Fifi so ob tem še dodali, da se vsem vpletenim navijačem opravičujejo za morebitne nevšečnosti. Nesojeni prejemniki zastonj vstopnic imajo zdaj sedem dni časa, da poravnajo celoten znesek. V kolikor tega ne storijo, bodo vstopnice odstranjene z njihovih računov. BBC ob tem še poroča, da je večina izmed njih obvestilo o tem prejela 3. junija.

Cene, po katerih bo mogoč vstop na stadione na letošnjem svetovnem prvenstvu, sicer že dlje časa burijo duhove. Fifine obljube, da bo prvenstvo razprodano se naposled niso uresničilo, saj je manj kot teden dni pred začetkom največjega športnega dogodka še vedno na voljo kar nekaj prostih sedežev.

Argentinska nogometna reprezentanca je za mnoge eden izmd glavnih favoritov za zmago. Nenazadnje imajo v ekipi legendarnega Lionela Messija in Juliana Álvareza, hkrati pa seveda branijo naslov prvakov. FOTO: Denny Medley/Reuters
Argentinska nogometna reprezentanca je za mnoge eden izmd glavnih favoritov za zmago. Nenazadnje imajo v ekipi legendarnega Lionela Messija in Juliana Álvareza, hkrati pa seveda branijo naslov prvakov. FOTO: Denny Medley/Reuters

Letošnji mundial pa so pod drobnogled vzeli tudi ameriški organi pregona, saj sta tožilstvi v New Yorku in New Jerseyju uvedli preiskavo zoper Fifo zaradi umetnega napihovanja cen in zavajanja navijačev.

Omenjena organizacija je sicer vstopnice za letošnje svetovno prvenstvo prodajala pa načelu tako imenovanega variabilnega določanja cen, kar pomeni, da se te prilagajo povpraševanju in dostopnosti. Svetovno prvenstvo se bo v Kanadi, ZDA in Mehiki začelo 11. junija. Finale bo na sporedu 19. julija v ameriški zvezni državi New Jersey.

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Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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