Dobri znanci slovenske reprezentance v lovu na veliko zmago

Le še z Norveško, Hrvaško in Ciprom je slovenska nogometna reprezentanca odigrala več tekem kot z izbrano vrsto Švice. Ta statistika se bo ob prihodnji ligi narodov še spremenila in četa, ki jo vodi trener Murat Yakin bo postala naš najpogostejši tekmec na mednarodnih tekmovanjih.

Na svetovno prvenstvo se je devetnajsta reprezentanca sveta zanesljivo uvrstila iz skupine s Slovenijo, Kosovom in Švedsko, naša izbrana vrsta pa ji je na gostovanju v Stožicah odščipnila dve točki. Kapetan ekipe bo Granit Xhaka, v udarni enajsterici pa bodo tudi soigralec Jake Bijola pri Leeds Unitedu Noah Okafor, izpostaviti pa gre še zvezdnika Interja iz Milana Manuela Akanjija in švicarski junak minulega mundiala Breel Embolo.

Švicarski navijači so pripravljeni na razburljivo tekmo. FOTO: Fran Santiago/AFP

Tudi Katar nima slabe ekipe, a favorit na nocojšnjem srečanju je znan. Navijači zadnjega gostitelja svetovnega prvenstva so medtem že zavzeli ulice San Francisca. Katarci se domači javnosti želijo oddolžiti za neuspeh na domačem mundialu leta 2022, ko so kot gostitelji izgubili vse tri tekme skupinskega dela.

Po razočaranju so se vrnili na vrh azijskega nogometa z osvojitvijo azijskega prvenstva leta 2023, na letošnje svetovno prvenstvo pa so se uvrstili po kvalifikacijski zmagi nad Združenimi arabskimi Emirati. Pomembno vlogo pri preporodu reprezentance je sicer imel španski trener Julen Lopetegui, ki je moštvo prevzel maja lani, ekipa pa v svojih vrstah nima posebej izstopajočih zvezdnikov.