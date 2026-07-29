Švica razmišlja o odpravi podpore Infantinu

Švicarska nogometna zveza bo znova preučila podporo Gianniju Infantinu, ki se bo naslednje leto potegoval za nov mandat na čelu Fife. Zveza je podporo svojemu rojaku že napovedala, toda po poročanju švicarskega časnika 20 Minuten bo odločitev ponovno odprla.

Ko je švicarska zveza poslala pismo podpore Infantinu, je bil nogometni svet drugačen, zdaj pa je položaj po svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki precej bolj zapleten. Največ odzivov so sprožile kontroverze, povezane s primerom Folarina Baloguna, ki mu je Fifa po rdečem kartonu spremenila avtomatično prepoved nastopa v pogojno kazen.

»Pismo smo napisali pred zelo spornimi dogodki«

»Pismo smo napisali pred zelo spornimi dogodki med svetovnim prvenstvom, ki jih tudi sami ocenjujemo kot nesprejemljive. Zato potekajo nadaljnji notranji in zunanji pogovori z drugimi zvezami,« so pri švicarski zvezi odgovorili za 20 Minuten.

Gianni Infantino in Donald Trump FOTO: Lee Smith/Reuters

V prihodnje naj bi sprejeli odločitev, ali bo Infantino še imel podporo Švice. Predviden je tudi sestanek vodstva švicarske zveze s predsednikom Fife. »Do volitev 18. marca 2027 bomo spremljali nadaljnji razvoj dogodkov, povezanih s Fifo,« so še zapisali pri švicarski zvezi.

Nemška zveza pisma podpore Infantinu ni poslala. Kljub temu naj bi imel predsednik Fife še vedno zelo široko podporo med nacionalnimi zvezami. Po navedbah Guardiana naj bi mu podporo izrazilo več kot 200 od 211 članic Fife.