New York oddaljen od Brda veliko več kot 7000 km

V nadaljevanju preberite:

Po dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu se zdi, da je Slovenija oddaljena od mundiala 2026 več kot 7000 km, kot znaša razdalja med Ljubljano in New Yorkom. Pičle pol ure spodobne igre v 190 minutah Stožic in St Jakob-Parka je zadostovalo za točko, s katero četa selektorja Matjaža Keka leži na dnu skupine B – za Švico (6), Kosovom (4) in Švedsko (1).

Ni čudno, da stavnice Sloveniji ne pripisujejo več možnosti za uvrstitev na šampionat: povprečne kvote za končno prvo mesto so namreč zgovorne – Švica 1,25, Švedska 4, Slovenija 20, Kosovo 50. Četudi je bil to realni vrstni red favoritov že pred začetkom ciklusa in je enak tudi pogled na lestvico Fife, je težko sprejeti popolno nemoč Kekove »squadre« v prvih dveh večerih.

Kakšni so oktobrski obeti Slovenije za spopad s Kosovom in Švico? Odgovor na katero vprašanje pozna samo selektor Matjaž Kek in kaj je najbolj bodlo v oči na neenakovredni tekmi v Baslu?