Slovenci nazaj na različne načine, rekorder v zraku 20.000 km

Septembrski ciklus kvalifikacij za SP 2026 je prinesel Sloveniji nemara najzahtevnejšo kombinacijo tekem – Stožice je obiskala najdražja reprezentanca, sinoči so Slovenci gostovali v Švici, ki morda premore najmočnejšo enajsterico med vsemi v skupini B. Živahno pa ni bilo le na igrišču – gostovanja Slovenije po Evropi pomenijo tudi logistični izziv za NZS, tako je bilo tudi v Baslu.

Ob igrišču je bilo vendarle manj zahtevno kot na St. Jakob Parku, baselsko letališče je bilo oddaljeno od Brnika le uro leta z Airbusom A220-300 hrvaškega prevoznika Croatian Airlines, ki s 160 sedeži premore dovolj udobja. Kratkega poleta sta se razveselila tudi predsednik NZS Radenko Mijatović in resorni minister Matjaž Han na prvih sedežih.

Vsi reprezentanti se tokrat niso vrnili na Gorenjsko, kar je razumljivo, povratni let na Brnik je izpustila sedmerica nogometašev. Koliko so med tokratno akcijo prepotovali nogometni reprezentanti in kdo je še vedno absolutni rekorder slovenske izbrane vrste, ki je zgolj za eno akcijo preživel v zraku neverjetnih 20.000 kilometrov?