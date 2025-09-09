Šeško uporabljal Whatsapp, soigralci so ga čakali na Telegramu

Slovenska nogometna reprezentanca je prepričljivo izgubila na gostovanju v Baslu in po dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi, kotira pri eni osvojeni točki s Švedsko. Ocenili smo (ne)opravljeno delo slovenskih nogometašev na zahtevni tekmi v Baslu. Švica je bila za razred boljša od Slovenije.

Švica – Slovenija 3:0 (3:0) Štadion St. Jakob-Park, gledalcev 11.757, sodnik Francois Letexier (Francija).

Strelci: 1:0 – Elvedi (18, Vargas), 2:0 – Embolo (33, Rieder), 3:0 – Ndoye (38, Freuler).

Švica (4-3-3): Kobel –; Widmer 7 (od 63. Schmidt 6,5), Elvedi 7,5, Akanji 7, Rodriguez 7; Freuler 7,5, Rieder 7 (od 62. Aebischer 6,5), Xhaka 7; Ndoye 7,5 (od 90. Sohm –), Embolo 8 (od 78. Zakaria –), Vargas 7,5 (od 62. Manzambi 6); selektor: Murat Yakin 8.

Slovenija (4-4-2): Oblak 6; Janža 5,5, Drkušić 5, Bijol 5,5, Karničnik 5 (od 87. Brekalo –); Lovrić 5 (od 21. Petrović 5), G. Čerin 5, Elšnik 5 (od 62. Svetlin –), Stojanović 5 (od 62. Šturm –); Šeško 5,5, Vipotnik 5 (od 87. Sešlar –); selektor Matjaž Kek 5,5.

Statistika, posest žoge v %: 65:35; priložnosti za gol: 4:0; streli: 12:6; na vrata: 6:1; koti: 5:2; prekrški: 10:15; podaje: 669:350; natančnost podaj v %: 90:82; rumeni kartoni: Karničnik (66), Petrović (70).

Jan Oblak: Nahaja se v zanj nenavadni sezoni, saj prejema neobičajno veliko golov v majicah Atletica in slovenske reprezentance. Njegovo povprečje s Švedsko in Švico je 2,5 prejetega gola na tekmo. Težko bi mu očitali krivdo za katerikoli gol, tudi sinoči je trikrat kapituliral po individualnih napakah soigralcev, v 32. je preprečil še gol Riederja.

Lovrić je zrušil svoj rekord

Erik Janža: V kazenski prostor Švice je poslal dva imenitna predložka v zadnjih minutah obeh polčasov. V 45. minuti natančno na glavo Žana Vipotnika, v 90. smo iztržili (šele) drugi kot. Pod črto ni odstopal od sinočnjega povprečja v slovenski reprezentanci.

Vanja Drkušić: Sprejel je zahteven izziv s čuvanjem Embola, s katerim se je zaradi nenehnega ruvanja celo spoprijateljil. V 18. minuti je bil pri podaji iz kota odgovoren za Elvedija, ki pa ga je izigral in neoviran matiral Oblaka za vodilni gol Švice.

Vanja Drkušić je bil nešteto bitk z domačimi napadalci, zanj posebej neugoden je bil Breel Embolo. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Jaka Bijol: Neposredno ni zakrivil napake pri nobenem golu, večkrat pa je zaplaval in imel težave pri obvladovanju žoge – opazno se mu pozna neigranje v Leedsu, četudi zanika tovrstni vpliv na njegovo igro. Oktobra bo najbrž boljši kot ta mesec s Švedsko in Švico.

Žan Karničnik: V 5. minuti je atraktivno »prodal tunel« Ndoyeju, zdelo se je, da bo to njegov večer. Toda zgodilo se je obratno. Ni bil nevaren za domača vrata, nismo videli nič konkretnega. V 66. minuti je prejel nepotrebni rumeni karton za vlečenje, sledil je prosti strel na 25 m od vrat. Ndoye mu je vrnil v 73. minuti, ko mu je odvzel žogo v nevarnem območju, sledila je imenitna akcija Švice.

Sandi Lovrić: Zrušil je svoj rekord in znižal svoje povprečje dobre ure igre za Udinese in Slovenijo. Potem je v 2. minuti s slabim predložkom ni nadgradil obetavne kombinatorne akcije soigralcev, je bilo nato še slabše. V 12. minuti je izgubil žogo na dvajsetih metrih od vrat, štiri minute pozneje je po nepotrebnem storil še prekršek na naši levi strani. Sledila je akcija Švice najprej za kot, nato za gol – 1:0! Dejan Petrović: Vstopil v igro namesto poškodovanega Lovrića, toda prav tako ni pariral Švicarjem.

Dan Ndoye je zabil lep gol. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Adam Gnezda Čerin: Utopljen v sivem povprečju slovenske zvezne vrste. Prepozno se je odzival na odbite žoge, v igri »proti naprej«, kot radi rečejo trenerji, pa ni sestavil omembe vrednega posla. Tudi Adam je daleč od forme iz prejšnjega ciklusa kvalifikacij in lanskega eura v Nemčiji.

Timi Max Elšnik: Repriza tekme s Švedsko – kot bi igral v počasnem filmu. Po poškodbi Lovrića se je premaknil na njegov položaj, toda ni bilo nič drugače, Švicarji so bili predobri tudi zanj.

Petar Stojanović: Slovenska desna stran je bila v prvih 45 minutah nevidna, Rodriguez in Vargas sta bila na boku predobra in igrala previsoko za gostujoče akterje. Tudi Stojanović je bil neviden in popolnoma nenevaren za vratarja Borussie Dortmund.

Slabo darilo selektorju za rojstni dan

Benjamin Šeško: Škoda! Opazno je bilo, da je dobro razpoložen in pripravljen za igro, za kakšno dvojno podajo in nevarno akcijo, toda na igrišču ni imel pravega sogovornika – kot bi soigralce klical prek Whatsappa, oni pa bi čakali njegov klic na Telegramu. Elvedi ima v nogah 290 tekem za Borussio Mönchengladbach, Akanji pa 210 tekem za Dortmund in ManCity, Šeško sam ni mogel prebiti švicarskih štoperjev, saj vendarle ni Garrincha. V 43. minuti je akrobatsko ustavil težko žogo za Vipotnika in navdušil celo zaspane domače navijače. V 65. minuti lep strel po tleh, iztržil je prvi kot za Slovenijo na tekmi.

Slovenski selektor Matjaž Kek je zaman poskušal dvigniti nogometaše med tekmo. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Žan Vipotnik: Ponujal se je, toda s Šeškom se ni najbolje ujel. Tudi »Vipi« je bil krivec za en gol Švice. V 33. minuti naj bi čuval Embola, toda ob njem je le stal, da mu je slednji zabil gol iz kota. Tudi v 61. minuti je neodgovorno preigraval v obrambi, Embolo mu je odvzel žogo in resno ogrozil Jana Oblaka.

Matjaž Kek: Matjaž, vse najboljše! Njegovi aduti so mu resda podarili bolj slabo darilo za 64. rojstni dan, ki ga praznuje prav danes. Prvič je vstal s klopi po 3 minutah in 40 sekundah igre, toda ni pomagalo. Statistika prvega polčasa pove vse – posest žoge v % je bila 65:35, na vrata 5:0, koti 4:0, vse za Švico. Čakali smo odziv, toda dobili občutek, da Slovenci »držijo« zaostanek 0:3. Ima podobne težave kot srbski kolega Dragan Stojković, ki je razkril, da so kar štirje njegovi nogometaši že ob polčasu prosili za menjavo zaradi slabše telesne pripravljenosti.