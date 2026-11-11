Švicarji pričakujejo zahtevno tekmo: Zadnjič so imeli Slovenci dober načrt

V petek ob 20.45 se bosta v Ljudskem vrtu v Mariboru pomerili močna reprezentanca Švica in Slovenija. Švicarji so po štirih tekmah in štirih zmagah na prvem mestu v skupini B1 lige narodov, a v Slovenijo prihajajo brez kapetana Granita Xhake, ki je staknil poškodbo mečne mišice.

V času njegove odsotnosti bo kapetanski trak nosil branilec Manuel Akanji. »Želimo si zagotoviti napredovanje že na naši prvi tekmi proti Sloveniji. Vemo, da za napredovanje zadostuje ena točka. Seveda je škoda, da ne bodo vsi prisotni. Zlasti Granit je za nas zelo pomemben igralec,« je na novinarski konferenci povedal igralec Interja.

Xhaka je izpustil reprezentančne nastope oktobra in novembra zaradi ponarejenega potrdila o cepljenju proti covidu-19, a bi se lahko že vrnil v akcijo, če mu tega ne bi preprečila poškodba. Prejšnji cikel je moral zaradi ponarejenih potrdil o testiranju na covid-19 v času pandemije izpustiti tudi napadalec Breel Embolo. Devetindvajsetletnik, ki v Združenih državah Amerike nastopa za klub Atlanta United, bo na voljo proti Sloveniji.

Žan Vipotnik se je vpisal med strelce na tekmi s Švico. FOTO: Romina Amato/Reuters

Zadnji medsebojni dvoboj obeh reprezentanc je dobila Švica z 2:1. Žan Vipotnik je bil strelec prvega zadetka v drugi minuti obračuna, a so Švicarji še pred koncem prvega polčasa rezultat obrnili v svojo korist, najprej prek avtogola Erika Janže, nato je končni izid postavil Dan Ndoye.

Akanji in soigralci sedaj vejo, kaj lahko pričakujejo od Slovencev. »To bo zelo agresivna tekma. Tudi zadnjič so imeli dober načrt z protinapadi. Moramo biti pripravljeni že od samega začetka in ne smemo dopustiti enostavnih protinapadov,« je bil jasen 31-letnik.